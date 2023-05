Anyaország :: 2023. május 19. 21:45 ::

Miközben a hazafiakat vegzálták, a nyugati antifák már megint zavartalanul jutottak be az országba

Miközben a European Fight Night küzdősport-gála miatt a teljes balliberális és részben a jobbliberális sajtó is hisztériába csapott, mondván, "veszélyes neonácik" nemzetközi találkozója lesz, sőt, terroristagyanús emberektől rettegtek, aztán a rendezvényt minden lehetséges ellenőrzésnek alávetették, kezdve a NAV-tól át mindenig (és, írd és mondd, mindent rendben találtak), mégis voltak terroristagyanús elemek Magyarországon akkor... De kik? Már megint nyugati antifák!



Illusztráció: Christoph Soeder / dpa / Picture-Alliance / AFP

Úgy látszik, a magyar hatóságok és a titkosszolgálat nem sokat tanult (vagy nem is akart?) a februári eseményekből. Természetesen a "németek" hozzáállása is több mint beszédes, a német hazafiakat feltartóztatták a határon, az antifák ellen egy szavuk sem volt.

- Alig néhány hónap telt el azóta, hogy külföldről importált antifa terroristák (magyarországi antifasiszta segítséggel) fényes nappal vertek össze magyar embereket a nyílt utcán. Akkor a jogos közfelháborodásra reagálva kormánypárti képviselők és médiumaik is hangzatos szólamokat puffogtattak, a tettek azonban elmaradtak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a közelmúltban ismét szabadon garázdálkodhatott az antifa Magyarországon. A European Fight Nightra érkező német hazafiak megint úgy jártak, mint februárban. Százaknak tagadták meg ismét a kiutazását (!) a „demokratikus Németországból”, akik nézőként vagy harcosként érkeztek volna a gálára. A militáns németországi antifa viszont megint zavartalanul jöhetett Magyarországra - olvasható a Nacionaista Zóza Telegram-csatornáján.

- Sőt, ezúttal is komoly logisztikával dolgozhattak, hiszen a többször átszervezett helyszín találkozópontján is fotózhattak mindenkit, sőt, egy drónnal repültek a gálának helyszínt adó sportpálya fölé, hogy így készítsenek felvételeket. Ez azért is különösen érdekes, mert aki járatos a drónozás hazai jogszabályi hátterében, az tudja, hogy milyen tortúrával jár egy-egy drónfelvétel elkészítésének az engedélyezése. Itt pedig lakott területek felett röpködtek komoly távolságokat az antifa drónok! - folytatják.

Egyébként az illegálisan készített drónfelvételeket egy "német" antifasiszta portál tette közzé később, mely meglepően naprakész információkkal rendelkezett a magyarországi eseményeket illetően, ami két dologra enged következtetni: egyrészt, a külföldi antifa továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a magyarországi folyamatokat, másrészt, a magyarországi internacionalista ügynökök minden bizonnyal jelentenek a külföldi elvtársaknak.

Miközben a Fejér Vármegyei rendőrség több száz tagja volt kivezényelve, hogy vegzálja a hazafiakat, az antifák megint zavartalanul tevékenykedtek Magyarországon. Nyilván most nem az volt a céljuk, hogy valakit megverjenek, alighanem a European Fight Night közelében ez nem sikerült volna neki... Ők az aljas, sunyi patkány módon történő, hátulról, meglepetésszerűen, túlerőben támadást részesítik előnyben, híven elődeikhez, a bolsevik partizánokhoz.

Lantos János - Kuruc.info