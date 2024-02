Anyaország, Videók :: 2024. február 27. 12:14 ::

"Mi a g.ci van, gyere ki, b@zmeg!" - Egész jól beszélik már a fideszesek az új szavazóbázisuk nyelvét

A keceli fideszes városvezetők múlt heti kocsmai verekedése után a hét végén Tiszaföldvár fideszes alpolgármestere és egy, a város által idén januárban díjazott helyi vállalkozó keveredett hangos kocsmai afférba. A tiszaföldvári Facebook-csoportokban most a legnépszerűbb videós tartalom a Barcza Borozó szombati programjának utózöngéit mutatja, írja a 444.

A felvételeken egy több önkormányzati megrendelést kapó vállalkozó, Kiss Ferenc csatakrészegen, félmeztelenül Cseuz Zsolt alpolgármester társaságában rugdossa a borozó biztonsági okokból miattuk lelakatolt kapuját, próbál bejutni, és azt ordibálja a bent lévő társaságnak, hogy

mi a geci van, mi van, bazmeg, gyere ki!

Az ügyben garázdaság és könnyű testi sértés miatt feljelentés született.

Aznap este a helyi Lucifer együttes játszott a Barcza Borozóban, amelynek a Fidesz korábbi polgármester-jelöltje, Barcza Gábor a tulajdonosa. Bár többen is videóztak, ezeken a konfliktus kialakulása még nincs rajta, csak azt láthatjuk, amint Cseuz Zsolt alpolgármester és Kiss Ferenc kívülről próbál visszajutni a kocsmába, aminek a vaskapuját lánccal és lakattal zárták be előlük.

Cseuz Zsolt Tiszaföldvár alpolgámestere, ő vezeti a helyi Fidesz-szervezetet, civilben hentesboltja van, övé a helyi piac is. A Facebook-oldala szerint a péntek estét még egy szolid pódiumbeszélgetéssel indította, amin a térség országgyűlési képviselője, Herczeg Zsolt és Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese vett részt: „A beszélgetésben az önkormányzatok és a lakosság zöld energiáját érintő kérdések is megfogalmazódtak. Nagyon tanulságos és építő jellegű beszélgetés volt” – írta Cseuz.

Másnap este az alpolgármester borozós programot választott, a helyi beszámolók szerint nem sokkal az érkezése után már konfliktusa támadt egy régi ellenlábasával. Három helybéli név nélkül megerősítette, hogy a borozóban verekedés is volt, ami miatt a polgárőrök és a rendőrök is kimentek, majd a mentők is kiérkeztek, és egy nem túl komoly orrvérzést láttak el. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség megerősítette, hogy a kocsmai verekedéssel kapcsolatban hétfőn magánvádas feljelentés született könnyű testi sértés és garázdaság miatt.

A videón a pufidzsekis Cseuz mellett Kiss Ferenc látható félmeztelenül, akit az alpolgámesterrel együtt tessékeltek ki a borozóból. Kiss alig egy hónapja, január 22-én kapta meg Tiszaföldvár Társadalmi és Gazdasági Életének Szakmai Díját a település önkormányzatától.

Kiss vasárnap aztán a Facebookon bocsánatot kért a viselkedéséért:

A tegnap este margójára: Elnézést kérek azoktól akiket megbántottam a viselkedésemmel tegnap a Barcza borozóban.

Amikor a zsidó lap telefonon elérte, nem sokat tudott hozzátenni a történtekhez, ugyanis elmondása szerint annyira részeg volt, hogy semmire sem emlékszik az estéből. Azt is csak másnap reggel rekonstruálta az addig hozzá is visszaérkező videókból, hogy egyáltalán ott járt a borozónál.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, mi volt.

A városi kitüntetéséről Kiss azt mondta, valószínűleg azt is visszaadja, mert szégyelli magát a történtek miatt, és „nem szeretne kellemetlen helyzetbe hozni se mást, se a családját”.

Cseuz Zsoltot is elérték, de telefonon azt sem akarta megerősíteni, hogy valóban ő látható a videón. Azt kérte, írásban küldjék el a kérdéseiket, de ezekre hétfő délutánig nem válaszolt, így arra sem reagált, hogy mennyit ivott este, részt vett-e verekedésben, és hogy fontolgatja-e a lemondását az alpolgármesteri tisztségről. Hegedűs István független polgármester sem válaszolt a kérdésekre, a volt fideszes polgármesterjelölt-kocsmatulajdonos Barcza Gábor pedig letette a telefont, amikor megtudta, hogy milyen ügyben keresik.