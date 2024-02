Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 29. 13:01 ::

Lázár: úgy nevezték ki a bicskei igazgatót, hogy tudták, homoszexuális

– Az azért egy fontos és súlyos kérdés lesz, hogy amikor a Fővárosi Önkormányzat 2010 előtt ezt az embert kinevezte, akkor ők pontosan tudták, hogy homoszexuális – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter egy, a bicskei gyermekotthon pedofília és szexuális bűncselekmények miatt elítélt volt igazgatóját érintő kérdésre válaszolva budapesti sajtótájékoztatóján. Arra a kérdésre válaszolt így, hogy Vásárhelyi János büntetési tételét mérsékelte, hogy Bárczy-díjjal tüntették ki.



Amikor kitüntették a fideszesek, akkor is pontosan tudhattak már egy-két dolgot róla

Lázár alapvetően az új tarifarendszerről tartott sajótájékoztatót, de minden másról is lehetett kérdezni. A bicskei gyermekotthon volt igazgatóját érintő kérdésre felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor elrendelt egy átfogó vizsgálatot, ami minden gyermekotthonra kiterjed majd -Vásárhelyi ügyére is. „Tűzzel-vassal tárjuk fel, egészen 2011-ig, vagy akár egészen 1990-ig visszamenőleg ennek az intézménynek a működését, és a törvénytelenségek vélhető sorozatát” – mondta Lázár, aki aztán hozzátette, szerinte számos kérdést fog felvetni az is, hogy Vásárhelyit úgy nevezték ki, hogy tudták róla, hogy homoszexuális.

Szerinte ez nem független a kitüntetési ügytől, és nem független a kegyelmi ügytől sem.

Lázár itt elmondta, hogy a kormányülésen Pintér Sándor belügyminiszter tett egy előzetes jelentést arról, hogy mi történt 2011-ben, a több száz oldalas nyomozati anyag feldolgozását, átvizsgálását megkezdték. A nyomozás során 35 tanút hallgattak meg, köztük pedagógusokat és pszichológusokat.

Lázár egy másik kérdésre válaszolva azt mondta, Magyar Péter egyik felvetése sem volt téma egyik kormányülésen sem. A kegyelmi botrány óta a NER-ből kilépő, a kormányt keményen kritizáló Magyar Péter először a Partizánnak adott interjút, amiben több nagyon súlyos állítás is elhangzott a kormánytagok és oligarchák gyanús ügyeiről. A Diákhitel Központ volt vezetőjét felháborította, ahogy a "jobboldali" (értsd: fideszes) sajtó Rogán Antal vezetésével bánt a köztársasági elnökkel.

Kijelentései alapján több nyomozás is indult, de gazdagodása miatt beleszállt többek között Tiborcz Istvánba, a miniszterelnök vejébe is, a Telexnek adott interjújában pedig azt is mondta, hogy sok olyan vacsorán vett részt, ahol ott ült az asztalnál több ezermilliárd forint, és néha Orbán is.

Tarlós utólag: hülyeség volt kitüntetést adni neki

Hülyeség volt neki kitüntetést adni – mondta Tarlós István az ATV Egyenes beszéd című műsorában a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt igazgatójának a fővárostól kapott kitüntetésével kapcsolatban. Vásárhelyi János 2015-ben kapta meg a Bárczi István-díjat, az elismerést akkor Szentkirályi Alexandra adta át. Karácsony Gergely korábban vizsgálatot kezdeményezett, hogy kiderüljön, hogyan vetődött fel egyáltalán az igazgató neve.

A volt főpolgármester most arról beszélt, hogy szerinte 2015-ben semmi jogi oka nem volt, hogy V. János ne kaphassa meg a díjat. Tarlós úgy véli, „V. János nem azért kapta a kitüntetést, mert senki nem emlékezett rá, hogy volt egy ilyen ügy, hanem valószínűleg azért, mert a közgyűlés tagjai nem olvasták végig mind a 25 díjra felterjesztett nevet”. Hozzátette, ez a díj „nem egy jelentős fővárosi kitüntetés”.

– A baj az, hogy ez felelőtlenül lett megszavazva, mert ha a szó szoros értelmében nézzük, akkor elméletileg minden előterjesztést mindenkinek el kellene olvasnia. Minden előterjesztést én sem tudtam elolvasni, mert több száz oldalasak a fővárosi előterjesztések – fogalmazott, egyúttal megjegyezte, hogy nem tagadhatja le, hogy az ő polgármesteri időszakában ítélte oda a közgyűlés ezt a kitüntetést V. Jánosnak.

(Telex - 24 nyomán)

