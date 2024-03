Anyaország :: 2024. március 13. 19:56 ::

Orbán tanácsadója szerint el kellene hinnünk, hogy a vendégmunkás nem migráns

Parragh Lászlóról (a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke) azt kell tudni, hogy Orbán Viktor egyik gazdasági tanácsadója, és elhíresült már több hajmeresztő nyilatkozatáról. Állította azt, hogy a magyar gazdaság fő ereje az, hogy olcsó munkaerőt tud adni a multik számára, ami így is van, de szerinte ez így jól is van. De cinikusan megjegyezte azt is egyszer, hogy nem szeretné kipróbálni, milyen az, amikor 300 ezer forintból kell megélni. Most folytatta a sort.



Az ATV-ben ugyanis azt állította , hogy a vendégmunkások kérdését nem szabad összekeverni a migrációval, mert a kettőnek nincs köze egymáshoz. Mint mondta, Nyugat-Európában a migrációt látják a megoldásnak, Ausztria viszont a vendégmunkások foglalkoztatását, amely jelentős hozzáadott értéke az osztrák gazdaságnak. Parragh szerint nekünk Ausztria példáját kellene követnünk.

Valójában pedig a vendégmunkások beáramlása is migráció. Csak egy másik formája, és egy másik állomása. De nem ismeretlen Európa történelmében a migráció ezen formája, az 1960-as és '70-es években éppen így kezdődött Nyugat-Európában is, kiváltképpen Németországban. A '60-as években nagy számban érkeztek török vendégmunkás csoportok, az akkori kormánypárti "jobboldali" politikusok pedig azt állították, ez nemzetgazdasági érdek lesz, de majd hazamennek. Nem mentek.

Az első generáció dolgozott, a második már inkább segélyen élt, a harmadik pedig már kedvet kapott a bűnözéshez is. Totálisan becsődölt ez az elképzelés, ha valaki naivan azt hitte, hogy működőképes egyáltalán. Valójában persze voltak a háttérben olyan politikai erők, a woke ideológia előfutárai (kultúrmarxisták), akik pontosan tudták, hová vezet ez a folyamat, de számukra ez pozitív végkifejlet volt.

A globális kapitalizmus természete pedig nem lett más: keresi az olcsó és minél inkább kizsákmányolható munkaerőt, ő azzal a fogalommal, hogy nemzet, nem tud mit kezdeni. Pontosabban csak annyiban, hogy ez a számok (profit) szintjén mit jelent. Ma pedig nem sokat. És ezt szolgálja ki Orbán Viktor és rendszere.

Nyilván Parragh kijelentése is beleillik abba a sorba, hogy a fideszes holdudvar megpróbálja megmagyarázni, hogy létezik "jó migráns", és "rossz migráns", tehát most a fideszes szavazóknak meg kell "tanulniuk" megkülönböztetni őket. Magyarul újra be akarják csapni őket, de ennek most már nem szabadna sikerülni!

