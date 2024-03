Publicisztika :: 2024. március 15. 21:39 ::

Mi ez a Magyar Péter-jelenség?

Ma lezajlott Magyar Péter „zászlóbontása”. Azt már mindenki tudja, ki ő, Varga Judit exférje, lehet mondani, egy korábbi NER-kegyelt, beszédes, hogy ezt azzal akarta elhárítani, hogy ő nem a NER-ből élt, mert éveken át diplomata volt. Ez hatalmas öngól volt, hiszen a magyar kormány külföldi diplomatái semmit nem csinálnak, nem mások ezek a helyek, mint kifizetőhelyek, érdemi munka nélkül. De térjünk vissza a mai napra, ahogy az várható volt, a hatalmas felvezetésnek köszönhetően – ne tagadjuk el – sok ember látogatott el a rendezvényére. De vajon mennyiben lehetett ez spontán, ahogy el akarják velünk hitetni?



Kép: Facebook

Szerintem nagyjából semennyire. Magyar Péter előadott története az, hogy hozzá csak úgy folyamatosan jönnek a támogatók, a nép keresi meg őt, de valójában az egész karakter igencsak néptől idegennek tűnik. Ha már a népről beszél, nehezen képzelhető el, hogy tudná vagy valaha is tapasztalta volna, az átlag magyar embereknek, dolgozóknak milyen mindennapi problémáik vannak. Nehéz elképzelni Magyar Péterről, hogy valós kapcsolata van a néppel, egyáltalán nem abban a világban élt. Ezt pedig 2-3 hét alatt nem lehet pótolni. Honnan jöhetett tehát a nagy tömeg? És a pénz? Ilyen rendezvényt egyedül „társadalmi munkában” senki nem tud megszervezni, ez biztos.

Az én feltételezésem az, volt egy rakás szimpla kíváncsiskodó, mindenesetre az sem tagadható el és ezt se hallgassuk el, hogy nyilván nagyon sokakat őszinte és tiszta szándék vitt ki az utcára, akiknek teljes joggal elege van az elmúlt évtizedek legképmutatóbb kormányából. Az ún. „csalódott fideszes” réteg szerintem elenyésző számban lehetett jelen, jelentős részt pedig a szervezetten mozgósított balliberális szimpatizánsok is adhatták. Ugyanazok, akik például az Osváth Zsolt nevével is fémjelzett „gyermekvédelmi” Hősök terei tüntetésre is kimentek. A balliberális globalista médiában óriási felületet kapott, szinte napi szinten jöttek ki vele a mélyinterjúk, teljesen világos volt a stratégia, hogy tömeget kell prezentálni Magyar Péter számára. Ez végül is sikerült is. De ez a tömeg nagyjából ugyanaz, amelyik bármelyik balliberális-globalista tüntetésre is kiment az elmúlt években.

Persze ezt nem ildomos azért felvállalni, sőt, kifejezetten kellemetlen lehet Magyar Péterék (nyilván nem egyedül csinálja) számára, ezért ki kell találni, hogy „ők harmadik út”. Milyen érdekes, manapság már mindenki felfedezi, hogy ő a harmadik út, Vona Gábortól kezdve Márki-Zay Péteren át sokan mások, csakhogy ezek a figurák vagy a NER-ből jöttek, vagy a balliberális oldalról, vagy még mindig ott is vannak.

Harmadik utasság tekintetében a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év alatt egyetlen valós és hiteles politikai képlet volt, van és lesz a jövőben is, ez pedig a nemzeti radikális tábor. Ezen belül pedig természetesen több irányzat is található, de összefoglaló néven ezek nevezhetők joggal harmadik utasnak. Köztük több még olyan értelemben is harmadik utas, hogy nem pusztán aktuálpolitikai viszonyítások folytán, tehát, hogy se Orbán, se Gyurcsány, hanem tágabb eszmei kontextusban nézve is harmadik utasságot képvisel akár létszemléleti, politikafilozófiai, akár gazdasági kérdésekben.

De ha már itt tartunk, mit is mond Magyar Péter? Mi a politikai víziója?

Nagyjából semmi.

De ha bővebben ki szeretnénk fejteni ezt a semmit, akkor az alábbiak.

A Fidesz Rogán Antal nélkül (ez valóban elég volna?!), de Orbán Viktorral, akkor vegyünk egy csipetnyi Vona-féle valóságtól elrugaszkodott álmodozást, miszerint „szeressük egymást gyerekek”, fogjanak össze a keresztények, muszlimok, zsidók, ateisták, de ha már jól összefogtak, akkor öleljék át egymást a konzervatívok, liberálisok, szocialisták, meg akiket még találunk, és ez lesz a „demokratikus Magyarország”.

Csakhogy ez nem valamiféle modern és haladó 21. századi „ideológiákat meghaladó” trendi irányvonal, ami tetszetős és megkapó, hanem egy üres marketingfogás. De egy szépen vasalt fehér ing, egy szépen belőtt séró, egy hamvas arcbőr és profi stábbal elhitetni próbált spontaneitás nem valós jövőkép Magyarország és a magyar nép számára. Még akkor sem, ha Magyar Péter valóban őszintén hiszi, hogy az. Ezt nem tisztem eldönteni, még a jó szándékát sem.

Persze meg kell hagyni, marketingfogásnak több mint ügyes és sikeres, de egyet azért jegyezzen meg mindenki: rendszert váltani nem lehet a régi rendszer embereivel. Ez mindig így volt a történelem folyamán, emlékszünk még mi volt utoljára, amikor ez megtörtént? 1989-ben az elcsalt rendszerváltás, amit éppen ezért – joggal – módszerváltásnak neveztünk.

Egyértelműsíteni kell, a Fidesz félfeudális-kapitalista urambátyám rendszere és a globalista szélsőliberálisok által képviselt irányvonal között nemzetstratégiai szempontból csak egy különbség van, ha ugyan az annak nevezhető: a Fidesz egy lassabb, a balliberális oldal pedig egy gyorsabb nemzethalált valósítana meg. Ezeken nem segít sem egy reformfideszes elképzelés, vagy egy balliberálissal kevert formája.

Ezen tényleg a harmadik út, de a valódi harmadik út segít.

Lantos János – Kuruc.info