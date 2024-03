Anyaország :: 2024. március 21. 10:48 ::

Rendőröket fenyegetett és köpött le egy tádzsik férfi a repülőtéren

Bíróság elé állítanak egy tádzsik férfit, aki rendőrökkel kiabált a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, majd megfenyegette őket, és egyiküket leköpte - közölte a Fővárosi Nyomozó Ügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, március 2-án 7 óra körül a 2B Terminál indulási szintjének utaskoordinációs pultjánál egy külföldi férfi - azt állítva, hogy félretájékoztatták - trágár kiabálással, dühöngve fenyegetőzve a repülőtér munkatársait okolta amiatt, hogy lekéste az Isztambulba induló járatát.

A bejelentés alapján két rendőr érkezett a helyszínre, igazoltatták a húszas évei elején járó férfit, aki ingerülten, emelt hangon beszélt a rendőrökkel, ezért ők az agresszív viselkedése miatt megerősítő erőt kértek.

Az eljáró rendőrök tájékoztatták a férfit, hogy cselekményével a garázdaság szabálysértését valósítja meg, és felszólították, hogy hagyjon fel ezzel a viselkedéssel, valamint távozzon a helyszínről. A fiatal a rendőri felszólításnak nem tett eleget, továbbra is hangosan kiabált, és a vele szemben intézkedő rendőröket, valamint a repülőtér tolmácsolásban közreműködő munkatársát orosz nyelven bántalmazással fenyegette - ismertette az ügyészség.

A rendőrök közölték a férfival, hogy a szabálysértés további folytatása esetén előállítják és vele szemben kényszeritő eszközként bilincset fognak alkalmazni, amely figyelmeztetésre az elkövető továbbra is kiabálva, jobb kezét fenyegetően ütésre emelte a vele szemben intézkedő rendőr feje felé, aki a támadó mozdulatra hátrahúzódott.

Mint írták, a rendőrök előállították a férfit a repülőtér egyik erre a célra szolgáló helyiségében, de a külföldi fiatal még ekkor is folyamatosan szidalmazta a rendőröket, rugdosta a zárka ajtaját, közben számos alkalommal a rendőrök megverését helyezte kilátásba, sőt megöléssel is fenyegette őket, végül egyiküket le is köpte.

A közlemény szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt állítja bíróság elé a férfit. Az ügyészség elrendelte a külföldi férfi őrizetét, és gyanúsítottként hallgatta ki, majd a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseinek alkalmazásával - az elkövetés óta letartóztatásban lévő - terheltet csütörtökön a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elé állítja - olvasható a közleményben.