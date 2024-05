Olvasónktól kaptuk az alábbi levelet, a valóságtartalmát ellenőrizni nem tudjuk, de az eltérő kultúra ismeretében a legkevésbé sem lenne meglepő, ha tökéletesen fedné a valóságot:

Lakatos Mirella és családja jól ismert a környéken. Legalább egyszer már évet ismételt. Az iskolában több gyereket is szekált barátaival, akiknek a neve szerepelt a listán. Elsősorban azokat pécézte ki, akik jó tanulók voltak.

Az, hogy lesz egy ehhez hasonló eset, már régóta a levegőben volt. Többször is provokált már verekedést az iskolában és az iskolán kívül is.

Mirella miatt már több szülő is panaszt tett az igazgatónál és a tankerületnél is. Ilyenkor persze mindig megjelentek a jogvédők és a család távoli rokonai, és nyomást gyakoroltak a közösségre.

A családnak több rokona is lakik a keleti országrészben. Unokatestvére, Lakatos Ildikó a berettyóújfalusi Karacs Ferenc szakiskolába jár, és magát "roma és kisebbségi aktivistának" tartja. Emellett több szubkultúrának is a tagjának vallja magát. Ezt a petíciót is ő indította útjára. Ő amúgy szintén zaklatja az osztálytársait