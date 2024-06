Anyaország :: 2024. június 19. 06:46 ::

Novák Katalin még mindig nem költözött ki az államfői rezidenciáról

Továbbra is Novák Katalin volt köztársasági elnök használja az államfői rezidenciát, emiatt Sulyok Tamás jelenlegi államfő még mindig ott lakik, ahol az alkotmánybíróság elnökeként.



A 444 értesülései szerint Novák Katalin továbbra sem költözött ki a köztársasági elnökök számára fenntartott Béla király úti rezidenciáról. Sulyok Tamás március 5-én vette át Novák Katalin helyét a hivatalban, aki február 10-én mondott le. A jogszabály szerint „a köztársasági elnök elnöki rezidencia használatára jogosult, amelyet köteles igénybe venni” – ez azonban nem történt meg.

A portál megpróbálta elérni Novák Katalin hivatalát is azzal kapcsolatban, hogy mikor fog kiköltözni, választ azonban nem kaptak. Viszont Sulyok Tamás hivatala válaszolt.

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök és családja ugyanabban az ingatlanban élnek, amely ingatlan már köztársasági elnök úr alkotmánybírósági elnöksége alatt is rezidenciául szolgált. Nincsen szükség több, más jellegű biztonsági intézkedésre, mintha a Béla király úti rezidenciában laknának – írták.

Háromfős titkárság segíti Novák Katalint



A volt köztársasági elnök megbízatása február 26-án megszűnt, ám ennek ellenére is megilleti minden olyan ellátás, juttatás, ami a mindenkori államfőket is. Novák Katalin a házelnök tiszteletdíjának 1,1-szeresét, jelenleg bruttó 5,2 millió forintot kap havonta, emellett térítésmentes egészségügyi ellátásra is jogosult.

A volt államfőt egy háromfős titkárság segíti munkájában, amelynek költségeit az Országgyűlés Hivatala finanszírozza. A korábbi államfő élete végéig jogosult meghatározott feltételekkel gépjárműhasználatra, az autót és a biztonságigépjármű-vezetőt a rendőrség biztosítja.

A törvény alapján a köztársasági elnök azokat az ellátásokat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket még nem igényelt, élete végéig bármikor bejelentheti.

(Index nyomán)