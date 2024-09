Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. szeptember 6. 18:58 ::

Két buzeráns pedofil pap is lebukott a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében

Két pedofil plébános is fennakadt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében zajló eljárásokban – erősítette meg a PestiSrácok.hu érdeklődésére Bábel Balázs érsek.

R. Gábort letartóztatták, egy másik ügyben (aminek főszereplője egy bizonyos Róbert atya) pedig büntetőeljárás indult.

R. Gábor plébános

Az R. Gábor kiskunfélegyházai plébános által a gyanú szerint elkövetett abúzusokat 2022 novemberében jelentették. A papot az esetek kitudódásakor felfüggesztette az érsek, majd a kivizsgálást követően egyházi bíróság elé állították, és rendőrségi feljelentést tettek.

A látótérbe került négy áldozat közül ketten a megrontás idején nem töltötték be a 14. életévüket.

A plébános az egyházmegye ifjúsági közösségi életébe kapcsolódva szabadidős csoportokat szervezett és hittant tanított, így édesgetett magához fiatal tizenéves fiúkat. A lap a vizsgálati anyagok alapján azt írja, a visszaélések zömében a kiskunfélegyházi plébánián történtek, ahova a plébános különböző kedvességekkel, ajándékokkal csalta a fiúkat.

A lap hetekkel ezelőtt megkereste a a Kalocsai-Kecskeméti Főegyházmegyét, ahonnan azt válaszolták, hogy a feltételezett elkövetővel szemben 2022. november végén, fél évvel a Kiskunfélegyházáról Jánoshalmára való áthelyezése után merült fel először annak gyanúja, hogy az egyházjog szerint minősülő büntetendő cselekményt követhetett el. A bejelentés kézhezvételének másnapján felfüggesztették, és az egyházmegye főpásztora azonnal elmozdította minden egyházi hivatalából.

Ferenc pápa 2023. szeptember 25-én mentette fel R. Gábort minden klerikusi kötelezettsége és joga alól, és elbocsátotta papi állapotából. „Ezzel az egyházi szempontból kiszabható legsúlyosabb szankció került megállapításra” – szerepel az érsekség nyilatkozatában.

A lapnak a a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt írta, hogy R. Gábor ellen a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta le a nyomozást, az idén április 9-én pedig a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többrendbeli, hatalmi befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt vádat emelt a Kiskunfélegyházi Járásbíróságon.

Középmértékes indítványban 8 év letöltendő fegyházbüntetést javasolt a vádhatóság azzal a mellékbüntetéssel, hogy a férfit egész életére tiltsák el attól, hogy fiatalkorúakkal foglalkozhasson. Ezt akkor kapta volna büntetésként, ha beismer, és tárgyalás nélkül elfogadja a felajánlott büntetési tételt.

Az azóta megtartott előkészítő ülésen R. Gábor azonban tagadott.

Az első érdemi tárgyalást szeptember végén tartják majd, írja a PS, a lap úgy tudja, hogy R. Gábor az elmúlt másfél évben, amióta börtönben van, kétszer kísérelt meg öngyilkosságot. Mivel két áldozata is kiskorú, és a szexuális visszaélést hatalmi befolyásával visszaélve követte el, akár 15 év fegyházbüntetésre is számíthat.

Róbert atya

A Pesti Srácok egy másik pap ügyét is részleteiben közli. Róbert atya, bár Kecskeméten teljesített szolgálatot, a lap szerint egy több évvel ezelőtti, Zala megyei vallási közösségben elkövetett rendkívül súlyos szexuális abúzus miatt bukott le.

Az ominózus közösség egyfajta kommunaként működik, ahol nem csak egyházi személyek, tehát papok és apácák, hanem olyan világi személyek is élnek a családjukkal, akik Isten szolgálatába kívánják ajánlani életüket. A közösségben élő egyik család mindössze 9 éves gyermeke volt, akit a gyanú szerint behálózott az atya. Mivel a rendkívül nyájas természetű pap köztiszteletben állt a faluban, a szülők örömmel vették, hogy többet foglalkozik a gyermekükkel, még utazásaira is magával viszi – fogalmaz a lap, amely úgy tudja, a cselekmények hosszú éveken át tartottak, ám a most már fiatal felnőtt korban lévő fiú csak néhány hónapja fakadt ki terapeutájának. Ezt követően szerzett információt az érintett egyházi közösség egyik tagja, aki jelezte ezt az egyházmegye vezetésének.

Róbert atya ügyében is történt már bejelentés, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kivizsgálásra a Nemzeti Nyomozó Irodának küldött meg.

Még egy molesztálási ügy

A 24.hu is foglalkozott korábban a főegyházmegye alá tartozó egyik katolikus pap történetével: a kalocsai növendékek lelkigondozását végző, velük rendszeresen négyszemközt találkozó papnak korábban molesztálási ügye volt. Az atya a 444 tényfeltáró riportsorozata szerint 2010-ben egy papnövendéket zaklatott szexuálisan. Bábel érsek akkor azt közölte: ebben az ügyben a vizsgálat nem állapított „állami jogszabályokba ütköző cselekményt”, pedofília nem történt, Mészáros István ugyanakkor lemondott az egyházmegyei központban betöltött megbízatásáról. Mészáros prépost, főesperes viszont nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az egyházi vizsgálat valóban elmarasztalta-e, amiért nem megfelelő módon közeledett egy fiatal fiúhoz.

Bese Gergő

A Válasz Online cikkéből pénteken derült ki , hogy a kormányt nyíltan támogató Bese Gergő dunavecsei katolikus plébánosról létezik egy akta, ami bizonyítja, hogy buzipartikon vett részt, valamint tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. A kalocsa-kecskeméti érsek Bese Gergőt szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól. A Telex szerint már augusztus végén eltiltották Besét a médiaszerepléstől, miután az érsek értesült a vádakról, és a Telex szerint éppen a Pesti Srácok kereste meg az ügyben először a titkárságot. A lap mostani cikkében ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az Orbán Viktor irodája mellett a Megafon és a Pesti Srácok szerkesztőségét is megszentelő Bese Gergővel kapcsolatban kiskorúval szembeni visszaélés nem merült fel.

(24 nyomán)