A miniszterelnök szerint Magyar berobbanása után már nem lesz elég a szimpla gyurcsányozása az ellenzéknek, és szavaiból arra lehet következtetni, hogy megszűnt a centrális erőtér. Orbán az EU-s pénzek hiánya miatt a „lassú magyar bürokráciát" szidta, és már nagyon várják, hogy régi szövetségesének, Matolcsy Györgynek lejárjon a mandátuma – írja a 24.

Szerinte eddig a Fidesznek a választók közötti elsöprő fölénye miatt elég volt azt mondani, hogy tetszik-nem tetszik, ők a legerősebb párt, velük szemben az ellenzék „a múltat, a Gyurcsány-kormányt jelenti”, a politikai választék nem több. Ez többé már nem érvényes Magyar választási sikerével, és Orbán elismerte, hogy ő egyelőre eredményesen kényszeríti szakpolitikai vitákra a kormánypártot.

Meg kell nyerni azt a vitát, hogy ugyan sok mindenben kell még javítani a magyar egészségügy helyzetét, de ez akkor is jobb most, mint amilyen a kormányváltáskor volt, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy mindig egyre jobb legyen. Mi tudjuk a legjobban, hogy ennek érdekében minek kell történnie. Ezeket a vitákat pedig nem csak az egészségüggyel kapcsolatban, hanem a többi nagy területen is meg kell tudnunk nyerni