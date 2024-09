Anyaország :: 2024. szeptember 8. 18:54 ::

Orbán békeköltségvetést és az elértéktelenedett családtámogatások emelését ígéri

Jön a békeköltségvetés, emelni fogjuk a béreket és a családtámogatásokat - írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán Kötcsei gondolatok címmel közzétett bejegyzésében, hozzátéve: a békeköltségvetés középpontjában az áll, hogy 2025-ben Magyarországon 3-5 százalékos legyen a gazdasági növekedés.

A kormányfő úgy fogalmazott: "megvan a cselekvési terv. Bemutatva, bejelentve ugyan még nincs, nem vettük még politikai munka alá, de szoktunk rá úgy utalni, mint a békeköltségvetés, ami már bent van az íróasztalfiókban. Ez nagyjából így is van, és hogyha Matolcsy elnök úr nem kényszerít rá bennünket, akkor idő előtt nem is kell előhúznunk".



Az állandó veszélyhelyzet országában ígér békeköltségvetést (fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

Ennek a békeköltségvetésnek vagy cselekvési tervnek a középpontjában az áll, hogy a 2025-ös évben feltoljuk a gazdasági növekedést a 3-5 százalékos sávba - írta, hangsúlyozva: olyan költségvetést kell csinálni, ami a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett – ami a hitelminősítők meg az egész pénzügyi glóbusz miatt szükséges – képes 3-5 százalékos növekedést produkálni.

Ez az alapja mindennek, és szerintem erre képesek vagyunk - tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: kell egy bérdinamika. A munkaadók és a munkavállalók egy nagyon dinamikus tárgyalást folytatnak éppen a következő évi bérekről. "Ebből a kormány próbál kimaradni, de láthatóan egy nagyarányú béremelkedésben fognak megállapodni a szakszervezetek a munkaadókkal, amire a kormány majd ráüti a pecsétet – nyilván a mi pénzünket is be akarják ide vonni, ami most mellékes –, de jól láthatóan egy többéves, jelentős minimálbér-emelkedésről szóló tárgyalássorozat zajlik ebben a pillanatban" - mutatott rá.

Orbán Viktor azt írta, hogy néhány területen a bérdinamikát már meg tudták indítani, ilyen az egészségügy, de most zajlik Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése is, ami jövőre folytatódni fog.

A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy meg kell emelni a családtámogatások értékét, mert "a magas infláció felemésztette azok értékét".

"2020 után, amikor a Coviddal elkezdődtek a bajok, akkor nem tudtuk követni a pénzromlás értékét az összeg növelésével, de ezt most be kell pótolni" - írta, kiemelve: meg kell kétszerezni a gyerekek utáni adókedvezmény mértékét a következő, 2025-ös évben, amire "Hankó miniszter úr már kidolgozta a terveket".

"Nagy Márton miniszter úr pedig elég jól áll egy olyan kisvállalkozói program megindításával, ami hajaz a valamikori Széchenyi-tervre: ha te egy forintot befektetsz, mi is adunk mellé egyet. Tehát egy kis- és középvállalkozókat - nem a nagyokat - bevonó program is megvan" - olvasható a bejegyzésben.

Orbán Viktor közölte: egy ilyen gazdasági akciótervnek előfeltétele az összehangolt gazdaságirányítás.

"Minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé" - összegzett a kormányfő.

Úgy fogalmazott: "kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni."

"Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz" - áll a kormányfő bejegyzésében.

(MTI)