A Fidesz kitüntette, Ferenc pápa szentmiséjének a szervezésében is részt vett a pedofília miatt felfüggesztett plébános

Hatházi Róbert több szálon kötődik a Fideszhez, áldozatai között lehetett olyan fiatal is, akit kilencévesen hálózott be. Nyílt titok volt, hogy érsek akar lenni, ráadásul az anyagi elismerés sem kerülte el: a plébániájára bejegyzett egyesület 2023-ban 75 millió forintot nyert el Kulturális és Innovációs Minisztériumtól szexuáledukációs (!) felvilágosító képzésre, írja a Népszava.

A lapnak több megbízható forrása állítása szerint is Hatházi Róbert, azaz Róbert atya az a katolikus pap, kecskeméti plébános, akit néhány hete a katolikus egyház felfüggesztett, miután kiderült, hogy évekkel ezelőtt rendkívül súlyos szexuális visszaéléseket követhetett el kiskorúak ellen, áldozatai között lehetett olyan fiatal is, akit kilencévesen hálózott be. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a felfüggesztésen túl átfogó vizsgálatot rendelt el, Hatházi Róbert ügyét pedig – írta meg elsőként a Pesti Srácok, de a teljes név említése nélkül – már a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kivizsgálásra a Nemzeti Nyomozó Irodának is elküldte.

Arról, hogy Hatházi Róbertről van szó, elsőként az exjobbikos Józsa Bálint, a Momentum jelenlegi kecskeméti elnöke beszélt a Népszavának, aki éppen oda jár templomba, ahol a plébános misézett. Úgy tudni, Hatházi Róbert hosszú éveken át tartó pedofil bűncselekményekkel bukott le néhány hete. A Pesti Srácok úgy fogalmaz, hogy egy rendkívül nyájas természetű kecskeméti plébánosról van szó, aki pappá szentelése előtt egy kommuna jellegű közösségben is szolgálatot teljesített, ahol nem csak egyházi személyek, hanem elkötelezett világi hívek is jelen vannak. Egyik későbbi áldozatát itt ismerte meg, a kormánypárti portál egyházi forrásai öt áldozatról tudnak. A cselekmények hosszú éveken át tartottak, mire az egyházi közösség egyik tagja értesült a történtekről, és jelentést tett róluk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének. Bábel Balázs érsek ezt követően azonnal felfüggesztette Hatházi Róbertet, az általa elrendelt átfogó vizsgálat jelenleg is tart.

Küzdelmes évek

A Népszava értesülései szerint a Hatházi Róbert által elkövetett szexuális visszaélések egy része Homokkomáromban történt, a Nyolc Boldogság Közösség rendezvényén. Ezen a helyszínen számos ifjúsági programot tartanak, például lelkigyakorlatokat különféle témákban, köztük hivatástisztázó lelkigyakorlatot fiataloknak. De tartanak itt nyári ifjúsági tábort, az úgynevezett Tábor-Hegyi Napokat, továbbá Bárány Tanítványai képzést, Názáret-iskolát, de egyszerű, csendes napokat is, amikor be lehet kapcsolódni a közösség életébe, liturgiáiba. Fogadnak plébániai, iskolai vagy a különböző lelkiségi mozgalmakhoz tartozó csoportokat is.

Hatházi Róbert erről korábban a Magyar Kurírnak is beszélt. Négy évet töltött Homokkomáromban, a Nyolc Boldogság Közösségbe elmondása szerint még szinte gyerekként került be. „Lelkileg és szellemileg ott váltam igazán felnőtté, egy olyan közegben, ami segített fejlődnöm az emberekhez való hozzáállásomban, az istenkapcsolatomban. Az imaéletem kialakításában is meghatározó szerepet játszott a közösség, de küzdelmes is volt ez a négy év, különösen az első időszak” - mesélte erről. Elmondása szerint azért jött el, mert, bár fontos számára a közösség, az évek alatt felismerte, hogy nincs szerzetesi hivatása.

A polgármester szerint példamutató volt

Hatházi Róbert alakja a fideszes kapcsolatok miatt is figyelemre méltó. Akárcsak a buzeráns partijaival bukó Bese Gergő, ő is a kormánypártok elkötelezett embere volt a katolikus egyházon belül, aki igencsak szívélyes viszonyt ápol fideszes politikusokkal, ezáltal az egyházra gyakorolt állami- és pártbefolyás egyik arcává vált. A plébános és a kormánypárti politikusok szívélyes kapcsolatáról számos közös fotó is tanúskodik. Az első képen Hatházi Róbert balról a második. A társaság nem akármilyen: balról az első Font Sándor Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő, középen Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Salacz László Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő éppen beszél, jobb szélen pedig a képet közzétevő Szeberényi Gyula Tamás, szintén Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő látható. Készült fénykép arról, hogy éppen Soltész Miklós államtitkárral egyeztet, de máskor is mutatkozott Salacz László, Engert Jakabné, Kecskemét Fidesz-KDNP-s alpolgármestere, valamint Szamler László, Kecskemét 5-ös számú választókerületében a kormánypárt színeiben megválasztott önkormányzati képviselő társaságában. Szamler Lászlóval egy baráti kézfogást is megörökítettek az utókornak.

Egyéb fotók is akadnak a menesztett plébánosról, a helyi portál, a Hírös például még tavaly szeptemberben számolt be egy eseményről, e szerint a kecskeméti Szentcsalád Plébánián Gyermek és Babaköszöntő délutánt tartottak a Széchenyivárosi Napok keretében. Az ide feltöltött fotógaléria szerint Hatházi Róbert mellett például jelen volt Engert Jakabné alpolgármester, Szamler László, valamint Zsámboki Angéla is, aki Kecskemét 6-os számú választókerületében lesz a Fidesz önkormányzati képviselője októbertől.

2017-ben, az akkor is kormánypárti vezetésű kecskeméti önkormányzat Ifjúság a Közösségért Díjat adott át neki. A díjat később meghálálta az atya: a momentumos Józsa Bálint legalábbis állítja, a pedofília miatt felfüggesztett plébános simán felhasználta a templomot arra, hogy fideszes kötődésű, álcivil rendezvényeket tartsanak Isten házában. Sőt, a 2019-es kampányhajrában például szót adott a templomban Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármesternek, aki ezt a lehetőséget megragadva fel is szólította a híveket, hogy a kormánypártok jelöltjeit támogassák a választáson. Egyébként 2017-ben a díjátadáskor Szemereyné Pataki Kaludia fideszes polgármesternek sikerült egy elég rosszul öregedő Facebook-bejegyzésben is méltatnia Hatházi Róbertet. „A Közgyűlés Hatházi Róbertet példamutató közösségépítő munkájáért, a keresztény ifjúság nevelésében végzett kiemelkedő tevékenységéért az Ifjúság a Közösségért Díjban részesítette” - írta annak idején a városvezető.

Hatházi Róbert nem csak a helyi Fidesz ismerte el, nem sokkal a bukása előtt, idén júliusban Bábel Balázs érsektől címzetes apáti kinevezést kapott. Józsa Bálint elmondása szerint azonban további ambíciói is voltak: a kecskeméti közösségben például nyílt titokként tartották számon, hogy a pedofil férfi Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek helyére pályázik. Presztízsére jellemző, hogy amikor 2023 áprilisában a Ferenc pápa Magyarországra látogatott, akkor a Hősök terén bemutatott szentmise egyik szervezője volt. Ilyen minőségében vett részt egy a beszélgetésen is az M1-en Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárral és Lánczi Tamás kormánypropagandistával, az Orbán-kormány Szuverenitásvédelmi Hivatalának későbbi elnökével. Ferenc pápa látogatásáról Hatházi Róbert azt mondta: – Gyakorlatilag a pápai szentmisének a liturgikus hátterét biztosítom én meg jó néhány ember. A feladatunk az, hogy a pápai szentmisén vasárnap minden ember, minden eszköz a megfelelő helyen legyen és a megfelelő időben.

Törlés, hallgatás

A díj és a fontos egyházi megbízás mellett Hatházi Róbert elismertségét mutatja egy egyesület anyagi bősége is. Hatházi Róbert plébániájának címére jegyezték be a Kecskemét-Széchenyiváros közösségépítő Egyesületet, ami 2023-ban jóval több mint 100 millió forint kormányzati támogatást kapott család- és ifjúságvédelmi programokra, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól például 75 millió forintot nyert el szexuáledukációs felvilágosító képzésre. Emellett a kecskeméti önkormányzat is 4,5 millióval támogatta az egyesületet.



Az ügyben nagy a titkolózás. A Népszava kereste a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát, valamint az ORFK-t és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Szerették volna megtudni, hol tart jelenleg a Hatházi Róberttel kapcsolatos egyházi és állami eljárás, választ azonban egyik helyről sem kaptak. Keresték magát Hatházi Róbertet is - nem volt egyszerű megtalálni, hiszen immár sem a főegyházmegye honlapján, sem a kecskeméti Szentcsalád Plébánia honlapján nem találhatók meg az elérhetőségei, eltávolították a kecskeméti esperesi kerület plébánosainak listájáról, a Facebook-oldalát pedig törölte. Megkérdezték, hajlandó-e esetleg nyilatkozni az ügyével kapcsolatban, de ő sem reagált. Kérdezték a kecskeméti önkormányzatot, hogy tervezi-e a díj visszavonását, de eddig nem kaptak választ.