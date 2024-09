Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. szeptember 11. 15:21 ::

Féltékenység vezethetett a buziorgiás NER-pap lebukásához

Nem feltétlenül kellettek titkosszolgálati eszközök vagy a megtisztulásra vágyó egyház nyomozása a Bese Gergő NER-es sztárpap magánéletéről szóló információk összegyűjtéséhez, sokkal inkább úgy tűnik, valójában szerelmi féltékenység vezetett az országos botrányhoz – tudta meg a Telex több, egymástól független forrásból.



Köcsögök gyülekezete a Megafon és a fél fideszes holdudvar is, nem lógott ki a sorból a buzerátor

Ahogy arról korábban beszámoltunk , a Válasz Online szeptember 6-án megjelent írása szerint a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta egy akta, amely szerint Bese Gergő dunavecsei plébános homokos partikon vehetett részt, illetve "tartós intim kapcsolatot ápolt" más férfiakkal. Az Apostoli Nunciatúra elismerte a lapnak, hogy értesült a papot érintő vádakról, és ezeket továbbították a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének, ahol az ottani érsek, Bábel Balázs jár el az ügyben. A cikk megjelenése után néhány órával aztán az érsek irodája közleményt adott ki, amiben az állt, hogy Bábel Balázs "Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól".

A cikk megjelenésével egy időben az addig a NER-ben és a Fideszben is sztárolt Bese Gergőtől egy pillanat alatt elfordult a kormányzati és az egyházi vezetés, Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldaláról pedig addigra már letörölték azokat a képeket, amelyeken Bese megszenteli a miniszterelnök hivatalát, a Karmelitát, mind a 2022-es, mind a 2024-es szentelésről készült galéria kiürült.

"Az egyházi személyek ügyei, azok az egyházakhoz tartoznak, én bízok a katolikus egyházak vezetőiben, hogy az ilyen helyzeteket meg tudják oldani" – mondta Orbán Viktor a kötcsei piknik előtt, mikor a Bese-ügyről kérdezték. A Fidesz politikusai és a kormánytagok leginkább a miniszterelnök által alkalmazott taktikával reagálnak le a plébánosról kiderült történetre: igyekeznek azt minél távolabb tolni maguktól, hangsúlyozva, hogy az egyházak függetlenek, és azok vezetői meg tudják oldani a problémákat. A lényeg szerintük annyi, hogy a kihágásoknak meglegyenek a következményeik.

Bese Gergő a történtek után egyébként nem tűnt el, péntek óta két alkalommal is megszólalt. Szombaton kiadott közleményében azt írta: "Rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem a józan ítélőképességem". Vasárnapi TikTok-videójában pedig már arról beszélt, hogy ami vele történt, az "nem a véletlen műve".

A Bese-ügy kirobbanásakor számos teória kezdett el terjedni arról, mi állhat a háttérben, titkosszolgálati módszerek, tisztulni vágyó egyház is felmerült. Az elmúlt napokban a Telex annak próbált utánajárni, hogy mi vezethetett el Bese drámai bukásához.

Keresték Bese Gergőt is, a telefonját egy nő vette fel, aki jelezte, Bese most nem szeretne beszélni. Arra a kérdésre, hogy esetleg később beszél-e, udvarias, de elutasító választ kaptak. Ugyanakkor több, az expapot ismerő forrással beszéltek, köztük az egyházi világban jártas személyekkel is, ezekből a beszélgetésekből, a megszerzett információkból pedig az derült ki:

nem az egyház tisztulni vágyása, nem is a kormányzat ármánykodása, hanem egy féltékenységi ügy vezethetett el a végül aztán tényleg politikai színezetet kapó botrányhoz.

A lap forrásai szerint Besének eltitkolt kapcsolata volt egy olyan férfival, akit még az egyik kormányhoz közeli újságnál ismert meg. Ez az illető – aki jó ideje már nem dolgozik a lapnál – úgy tekintett a kapcsolatukra, hogy Besével "gyakorlatilag járnak", ezért is döbbent meg, amikor egy internetre felkerült videóban felismerte partnerét, mégpedig a karkötője alapján. Erre egyébként kedd esti bejegyzésében Bayer Zsolt is utalást tett. (Mindez egyébként nem zárja ki azt, hogy egyébként a katolikus egyházban tényleg megindult valamilyen átvilágítás vagy megtisztulási folyamat, hiszen egy pedofíliával gyanúsított kiskunfélegyházi pap ügyében is indított eljárást a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye.)

Hogy mi következett ezután, arról két, egymástól részben eltérő verzió hallható. Az egyik szerint Bese "barátját" annyira bántotta az, amit a videón látott (a pap idegen férfiakkal fajtalankodott), hogy az információt másokkal is megosztotta. Míg egy másik verzió szerint Bese barátjának egy női ismerőse osztotta meg másokkal is az információt, mert féltékeny volt a papra, a videó pedig kapóra jött neki. Mindkét esetben elmondható, hogy ha készült is Bese magánéleti titkáról valamiféle akta (ami lehetett akár egy feljegyzés vagy egy összeállítás is), ami a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta, akkor annak forrása a pap közvetlen környezete lehetett.

Az információk alapján az is bizonyosnak tűnik, hogy Bese tudomást szerzett arról, hogy a videóban felismerték őt, és arra is gondolhatott, hogy ez az információ az egyházi vezetés felé is eljuthat előbb-utóbb, ez magyarázza az RTL által is megírtakat: Bese Gergő augusztus 26-án maga tájékoztatta Bábel Balázs érseket arról, hogy kompromittáló videók kerülhetnek elő róla. Azzal védekezett, hogy nem emlékszik semmire, leitatták, elkábították, "szexuális aktus közben, más férfiak társaságában ekkor készülhettek róla felvételek", másnap pedig egy padon ébredt.

Bese valóban tájékoztatta az érseket a történtekről, kérdés, hogy valójában mi hangzott el azon a beszélgetésen. Úgy tudni ugyanis, hogy Bábel Balázs, azon túl, hogy letiltotta Besét a médiaszereplésektől, néhány napos lelki gyakorlatra, bűnbánatra küldte – ahelyett, hogy már akkor döntött volna a felfüggesztéséről.

A Telex forrásai ezt azzal magyarázták, hogy Bábel valószínűleg nem szerette volna elengedni a NER-ben jól beágyazott és az egyházon belül a hívek körében is népszerűnek tartott Bese kezét. Ezt pedig megtehette, hiszen ilyen helyzetekben mérlegelési joga van. Az érsek csak akkor nem mérlegelhetett volna, ha Beséről az derült volna ki, hogy gyerekek ellen követett el valamit, ám pedofilvádak ellene egyáltalán nem merültek fel. Az pedig, hogy a cölibátusra felesküdött papok és más egyházi személyek kettős életet élnek, ha tabutémának számít is, nem rendkívüli, és nem példa nélküli a katolikus egyházban.

Bábel szeptember 6-án mégis Bese felfüggesztéséről döntött: azon a napon jelent meg a Válasz Online cikke. A Telexnek nyilatkozó, az egyház belső ügyeire rálátó források valószínűtlennek tartják, hogy miközben a kormánytól független lapnak KDNP-s politikusok is beszéltek a Besével történtekről – ami a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta –, akkor éppen az érsek ne lett volna a megfelelő információk birtokában.

Ennél valószínűbb szcenárió, hogy Bábel azért döntött a sztárpap felfüggesztéséről, mert a Válasz Online cikkének megjelenésével egyértelművé vált, hogy Bese a hívek, a politika és az egyházi vezetés szemében is vállalhatatlan lett, a botrányt nem lehetett elkerülni.

A Besét ismerő források szerint már önmában az is csoda, hogy csak most pattant ki az ügy, hiszen a NER egykori sztárpapja meglepően óvatlan volt. Beszéltek olyan forrással, aki azt állította, már fél évvel ezelőtt látott olyan szexuális témájú üzenetváltásokat és képeket, amelyek Besétől származtak. Úgy tűnik, a pap vakmerő volt, nem tartott az esetleges lebukástól, talán azért, mert azt hihette, a NER védelme alatt bármit megtehet. Mindenesetre úgy tudják, abban az időszakban, amikor a Beséhez hasonlóan szintén országosan ismert Hodász András "coming outolt", az egyházon belül már tudtak a "NER-pap" kettős életéről.

Az, hogy Besét az utolsó pillanatig próbálták védeni az egyház felső szintjén, az ő szerepével is magyarázható: Bese ügyesen építette fel a saját brandjét, zarándokutakat szervezett, valóban meg tudta szólítani a fiatalokat, bizonyos értelemben trendinek számított, ami az egyháznak is nagyon jól jött. De az egyház mellett a Fidesznek is, mert politikai-közéleti témákban rendszeresen megszólalt, és a kormánypárthoz illeszkedő véleményének adott hangot.

A viszonzás sem maradt el: a Válasz Online írta meg, hogy Bese családja két civil szervezettel pályázott állami pénzekre az elmúlt hat évben; a fideszes hálózatépítésre kitalált Városi Civil Alapból (VCA) összesen 41 millió forintot szedett össze a Gödöllői Német Nemzetiségi Egyesület és a Kelet-európai Fiatalokért Egyesület.

Frissítés: íme a féltékenység által (is) gyötört féltékeny segg

Ő itt Neugebauer Viktor, a PestiSrácok volt újságírója. Tudomásunk szerint ő volt Bese "párja", aki a fenti cikkben szerepel, és aki a botrányt kirobbantotta.

Ilyen alakokkal mocskolják be a pesti srácok szent nevét a fideszes bértollnokok...