Műszaki vizsgán jártak Schadl György Mercedesei, amelyekről nem árulta el a bíróságnak, hol vannak

A 24.hu azonosította a végrehajtók volt elnökének autóit, amelyeket hónapok óta keresett a bíróság. A korrupcióval vádolt Schadl György két Mercedesét is a múlt hónapban vizsgáztatták, és az Audi A8-as luxuslimuzinja is forgalomban van. A Fővárosi Törvényszék zártörés bűncselekmény elkövetésére figyelmeztette Schadlt, és nyolc munkanapot adott arra, hogy előkerítse az „eltűnt” kocsikat. A volt végrehajtói kari elnök azt állította a lapnak, volt olyan autója, amelynek nem tudott hollétéről, ám egyben kívánta tudatni a járművek helyét, és már eleget is tett a bíróság felhívásának.



Érdekes közjáték zajlott le a Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György egykori végrehajtói kari elnök főszereplésével zajló büntetőper múlt keddi tárgyalásán. A Fővárosi Törvényszék arra hívta fel Schadl figyelmét, hogy bár tavaly novemberben elrendelték a tulajdonában álló négy autó, egy kisrepülő és egy kishajó lefoglalását, azok tárolási helyét azóta sem közölte, holott az elmúlt hónapokban többször felszólították erre.

A tárgyalást vezető bíró figyelmeztette a végrehajtók volt elnökét, ha nem tesz eleget a felhívásnak, az alkalmas a zártörés bűncselekményének megállapítására. Erre Schadl azt mondta, amiről nem tudja, hogy hol van, arról nem tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt közölni fogja.

Habár a bíróság és a nyomozó hatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen járművekről van szó, a 24.hu a nyomozati iratok alapján azonosította a Schadl tulajdonában álló – papíron lefoglalt – négy autót, egy Audi A8-ast és három Mercedest.

A járműnyilvántartási adatok szerint a négy „elveszett” autó közül az egyik Mercedes a múlt keddi tárgyalás előtt két héttel járt műszaki vizsgán, egy másik Mercedes pedig egy hónappal a tárgyalás előtt.

Mindkét autóról készültek hivatalos fotók.

Az előbbi jármű, egy 2008-as, hófehér Mercedes CLS320, ami a Belügyminisztérium nyilvántartási adatai szerint le van foglalva, elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll, vagyis nem lehet értékesíteni. Ezt az autót augusztus 27-én műszaki vizsgáztatták, ekkor rögzítették kilométeróra-állását is, ami 70 ezret mutatott. Mindez arra utal, hogy az autóval nemrég közlekedtek, és jelenleg is használatban lehet.

Augusztus 13-án, vagyis kevesebb mint egy hónappal a múlt heti tárgyalás előtt műszaki vizsgáztatták Schadl szintén hófehér, Mercedes CL500 típusú autóját. A 435 lóerős, 2010-es évjáratú kocsit papíron szintén lefoglalták a hatóságok, ráadásul ezt a Mercedest a vizsgáztatással egy időben helyezték vissza a forgalomba, a hatósági adatbázis alapján ugyanis előtte ki volt vonva onnan. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg is közlekedhetnek vele.

Forgalomban van a volt végrehajtó elnök Audi A8-as luxuslimuzinja is. Noha ennek az autónak 2025-ig érvényes a műszaki vizsgája, a járműnyilvántartási rendszerben – a két Mercedeshez hasonlóan – nyáron hivatalosan rögzítették a kilométeróra-állását. Erre június közepén került sor, feltehetően akkor, amikor a bíróság már érdeklődött Schadl Györgynél az autó tárolási helyéről.

A nyomozati iratok alapján Schadl Györgynek van egy harmadik Mercedese is, ez egy régebbi, 1993-as évjáratú, nyitott tetejű modell, ami hivatalból ideiglenesen ki van vonva a forgalomból. Papíron ezt a járművet is lefoglalták a hatóságok, ugyanakkor a négy lefoglalt autó közül ez az egyetlen, amely nem közlekedhet törvényesen a közutakon.

A végrehajtók volt elnökének ráadásul a felsoroltakon kívül más autói is voltak, például, a nyomozati iratok szerint

egy alkalommal „meglepte magát” egy világoskék (Miami Blue) Porsche luxusautóval,

és érdekeltségében állt az a kékvillogóval ellátott Skoda Superb is, amelyet a buszsávban is tudott használni.

Az előbbi sorsa nem ismert, az utóbbi pedig nincs lefoglalva a járműnyilvántartás adatai szerint.

Azt, hogy a bíróság a szóban forgó három Mercedest és az Audit kereste Schadlnál, a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatásából, valamint a nyomozati iratokban foglaltakból lehet levezetni. A főügyészség ugyanis a lap kérdésére elárulta, hogy négy autó lefoglalását rendelték el a volt végrehajtó elnöknél, a fenti járműveket pedig a nyomozók Schadl tulajdonába sorolták a büntetőeljárás során.

Figyelemre méltó, hogy az autók egyike sem áll körözés alatt, miközben a bíróság az elmúlt hónapokban többször kérte Schadlt, közölje, hogy hol vannak. Az is érdekes, hogy az ügyészség sem kezdeményezett nyomozást a bíró által említett zártörés bűncselekményének gyanúja miatt. Ugyanakkor a bíróság türelme elfogyott az ügyben, a Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint ugyanis Schadl György nyolc munkanapot kapott, hogy közölje a járművek tárolási helyét. A bíróság szerint ha nem tudja megmondani, hogy hol vannak a járművek, akkor legalább azt kell elárulnia, hogy utoljára hol voltak. Ez esetben elrendelhetik a járművek tárgykörözését.

Schadl György a 24 kérdésére megerősítette, azokról az autókról van szó, amiket a lap azonosított. Azt mondta, eddig azért nem közölte a bírósággal a tárolási helyüket, mert nem akarta ezt külön-külön megtenni, hanem egyben, az összes jármű tekintetében kívánta ezt közölni. Elmondása szerint a négy autója közül csak az egyiknek a tárolási helyét nem ismerte, ám mostanra már azt is tudja, úgyhogy már tájékoztatta is a bíróságot az összes jármű tárolási helyéről. Schadl szerint egyébként valójában az ügyben eljáró bíró kérte, hogy a járművek tárolási helyét egyben közölje majd, habár a bíróságon zajlott közjáték nem erre utalt. A volt végrehajtó elnök hozzátette, hogy az említett járműveket használhatja, nincs korlátozva ebben.