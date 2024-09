Kuruc.info

Anyaország :: 2024. szeptember 30. 18:47 ::

A romlás virágai, avagy a spin doctoroktól a jól fizetett NER-zsoldosokig

Felülmúlhatatlanul brutális választási kampány várható 2026 előtt. Már most csúcson a lejáratási akciók, ordas hazugságok, „bátran rágalmazz, valami úgyis megragad belőle”, s mire évek múlva kiderül az igazság, már senkit sem érdekel. A gyűlölet politikust és sajtómunkást is kivetkőztet emberi mivoltából. De igény van rá, fenyegetnek és fizetnek érte, médiacselédek és pártzsoldosok rohannak le naponta békés közszereplőket mikrofonnal, kamerával, utcán, tanácskozó teremben, vendéglátóhelyen. Aztán a stúdióból üzengetnek, csaholnak kifelé az ellenfélnek a központban megírt forgatókönyv szerint, az pedig nem tud válaszolni, csak visszaint dühösen.

Mélyek a gyökerek. Wermer András (1954-2010), a Fidesz „spin doctora” három kampányt vezényelt le, 1994, 1998, 2002.



Wermer András

Az első polgári stílusa után a másodikban már olvasta Saul Dávid Alinsky (1909-1972) orosz származású amerikai zsidó író 12 pontos tanácsát, és váltott. Nem a saját jelölttel és annak programjával kell foglalkozni, hanem az ellenfél gyengéivel, válaszd ki célpontul, szigeteld el a támogatóitól, őt támadd, s ne az intézményeket, mert az emberek mindig sérülékenyebbek. Hitesd el, hogy már sikeresebbek vagytok, mint bármely más jelölt. Nemcsak az a hatalom, amivel valóban rendelkezel, hanem az is, amiről az ellenség azt hiszi, hogy rendelkezel. A választóknak az a szimpatikusabb, aki sikeresebbnek látszik. A hatalomnak két fő forrása van: a pénz és a hiszékeny emberek.



Saul Alinsky

Habony Árpád (1968) vállalkozó 2006-tól lett Orbán Viktor stratégiai tanácsadója. Kábítószeres luxuséletmódja mellett proli arroganciájáról híresült el, ám ez azért állt közel a Kedves Vezetőhöz, mert ő minden élethelyzetben erősnek akar látszani, megfogalmazott életfilozófiája szerint: ha ellenfeled a földre került, ne kegyelmezz neki, mert ha mégis feláll, ő fog végezni veled.



Habony Árpád

2008-ban csatlakozott Orbánhoz Arthur J. Finkelstein(1945-2017) az amerikai republikánusok homokos „házasságban” élő és gyereket nevelő szakértője, aki politikai termékét stratégiai előrelátásával adta el, eszközei a közvéleménykutatás, a monitorozás, a statisztikai adatok elemzése, valószínűségszámításon alapuló következtetések stb. voltak. Negatív kampánya Alinskyhez hasonlóan az ellenfelek hibáira összpontosult, múltjuk legkisebb botlására is, kritikáját minden hírcsatornán szüntelenül ismételték a pártpropaganda végrehajtói, védekezésképtelen állapotba szorítva a tehetetlen áldozatokat.



Arthur J. Finkelstein

2015-ben Finkelstein és Habony Danube Business Consulting Ltd. néven alapított egy tanácsadó céget az Egyesült Királyságban, a cég ügyvezetője a Századvég éléről ismert, ma a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke: Lánczi Tamás.

Nem a Fidesz, hanem az MSZP izraeli kampánytanácsadójaként volt emlékezetes 2002 és 2014 között Ron Werber tevékenysége, aki a lerohanó, romboló, zaklató módszerek hatásosságában hitt, bátran buzdított valótlan információk terjesztésére is, (például „Orbán nem megfelelő mentális állapotáról”), kit érdekelnek a sajtóperek, helyreigazítások a választások megnyerése után, a pénzbírságok betervezhetők a kampánykiadásokba.



Ron Werber

Hogy 2024-ben ki a kormányzó párt spin doktora, az egy percig sem lehet vitás. Az, aki mindenről dönt: a Kedves Vezető. A végrehajtást azonban Rogánra bízta, ő egy kézből használhat két eszközt is a hatásos cél érdekében: a propagandagépezetet és a titkosszolgálatokat. Mindkettő átszővi – nyíltan és fedve – a NER teljes politikai kommunikációs rendszerét. Minden pozíció és állami pénz többszörösen biztosított a kormányzati fölényhez. És megengedett az önkény és a szubjektivizmus is: aki nem tetszik, az tiltólistára kerül: „Közszereplése nem kívánatos!” (Eleve erre kerülnek azok, akik „nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek”.) Mégis, Orbán elégedetlen. Az EP-választás kudarca, a választók eltávolodása, a naponta tapasztalható bizalomvesztés miatt átalakítást jelentett be, amely érinti a hatalmát egyébként fenntartás nélkül kiszolgáló közmédiát, a Magyar Nemzetet, az Origót és a milliárdokba kerülő zsoldos rohambrigádot: a Megafont is.

Mi a baj például a közmédiával, a független nemzeti televízió helyett elfogult, manipulatív párt televízóként funkcionáló MTVA-val és a felette terjeszkedő Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel? Az elmúlt héten megannyi megbotránkoztató beszámolót olvashattunk arról, miként szórja el felelőtlenül és részrehajlóan azt az évről évre növekvő, száznál több milliárdos összeget, amelyet az idén is megkapott az adófizetők pénzéből.

Ehhez persze előzményként az is kellett, hogy 2022 augusztusában az MTVA tehetségtelen és nemzetietlen vezetői mellé megérkezzen a Duna élére Áder János levetett libája, a feladata ellátására teljesen alkalmatlan sajtóhivatalnok: Altorjai Anita , akinek ettől a perctől fogva megnyílt a lehetősége producer férje, Lajos Tamás foglalkoztatására. Más szóval úgy is fogalmazhatnánk: ha egyes dörzsölt filmrendezők azt akarják, hogy produkciójuknak gazdag reklámja legyen az MTVA képernyőjén, akkor okosban producernek Lajos Tamást kell választaniuk. De ha valaki átnézi a szerződések közzétételi listáját (2016-2024), látja, hogy megtalálta anyagi számítását Rogán Antal elvált felesége: Rogán-Gál Cecília is, akárcsak Kálomista Gábor fia, Kálomista Márton, vagy Áder János, volt köztársasági elnök fia, Áder András, aki kiemelt multimédiás újságíró beosztásban dolgozik elég szép pénzért.

Gondoskodott valaki Trombitás Kristófról is, a fiatal demokraták egyik legzavarosabban hőbörgő, gyermeteg propagandabohócáról.

S jutott néhány millió a párt el nem feledett veteránjának, Várhegyi Attilának is, a Fidesz Országos Választmánya egykori elnökének, a 2005-ös kampányigazgatónak, aki korábban Szolnok város polgármestere volt (1991-1998), majd a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára (1998-2001), ám 2002-ben egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.

Az csak természetes, hogy a most szuverenitásvédőnek előléptetett Lánczi Tamás szakértői tudása bármikor megér ötmillió forintot, akkor utalják, amikor kéri.

Stumpf Kata nem a legismertebb tv-riporter, de már a vezetéknévre lehet fizetni reménytápláló milliókat az MTVA-nál.

Vona Krisztina bekerülése ebbe a társaságba – tisztességesen kimért összeggel – egyelőre rejtély.

Az pedig kötelező gyakorlat, hogy hagyományosan el kell különíteni összegeket a NER-es cégekkel kötendő médiabarter-üzletekre, lásd a példákat a Médiaworkstól a Ripostig.

Orbán hiúsága egyre nehezebben viseli el a szakmai szégyent: jogi végzettsége ellenére a nyolcadik perét veszíti el a Spar vezérigazgatója ellen magánügyben indított sajthelyreigazítási eljárásokban. Pedig mi ez Novák Katalin, Bese Gergő és társai, valamint politikai igazgatója, Orbán Balázs ügyének még el nem ült hullámaihoz képest! (Tegyük hozzá: az is botrányos, ahogy távollétében öccse, Orbán Áron begyalogolt a Karmelitába, azzal a titkos szándékkal, hogy ráborítson egy bilit Rogánra.)

Ám arról egy szó sem esett mindeddig a közmédia háza táján, hogy a Médiatanács augusztus 27-én figyelmeztetéssel marasztalta el a Duna Médiaszolgáltató jogsértését azért, mert az MTVA a nézőket megtévesztve híradós riportnak álcázott politikai reklámfilmet sugárzott a választási kampány idején. Senki sem tartotta kötelességének, hogy nyilatkozzon a nem egyedi manipulációs esetről. Kudarcnak, leleplezésnek nincs gazdája, felelőse a párt televíziójában. S itt álljunk meg egy pillanatra. Mert noha egy intézmény kinevezett állami vezetői a politikai parancsok végrehajtása során félelmükben néha az asztal alá bújnak, a törvényes működés feltételei és garanciái felett őrködő jogi osztályok ugyanezt nem tehetik, nekik mindenütt érvényesíteni kell a hatályos jogszabályok szerinti működést, betartásukért felelniük kell. Vajon ki ellenőrzi a szerződéskötési káoszt, a hatalmi önkényt, az adóforintok haveri körben való túlárazott szétosztását a nemzetietlen magyar közszolgálatinak nevezett televízióban? Van ilyen? Van!

A szervezeti egység neve: Jogi és Szerződéskezelő Iroda, MTVA. Vezetője: dr. Tarr Péter jogtanácsos.



Dr. Tarr Péter

Munkáját megosztja több ügyvédi irodával, a legutóbbi nyolc évben átlagosan tizeneggyel és egy önálló ügyvéddel. Alig ér rá, mert hol itthon van, hol külföldön, ugyanis nemzetközi jogi szerepvállalása az EBU-hoz köti, ami azt jelenti, hogy nem először beválasztották az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége Jogi és Közkapcsolati Bizottságába, amely évente többször ülésezik festői helyeken és olyan elvont témakörökkel foglalkozik, amiket a magyar nézők alig érthetnek. De itt megint álljunk meg egy pillanatra. Ha egy intézmény ennyi nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, akkor miként fordulhat elő, hogy a TV2 Sztárbox című műsorában előhúzott, csetlő-botló Héder Barna riporter jogi végzettség nélkül nemzetközi sportjogi területen volt vezérigazgatói tanácsadó az intézménynél évi 9 millió forintért?

Dr. Tarr Péter, ez a bánatos, feminin kisugárzású hivatalnok, fontoskodásának teljes tudatában tavaly tavasszal titkos levélben fenyegette meg az interneten önkéntesség és adományozás alapján működő Fortepan nevű népszerű nyílt fotóarchívumot, hogy azonnal vegyenek le mintegy ezer képet az oldalukról, mert azok az MTVA-t illetik meg, aki akarja, vásárolja meg tőle. (Jobbára egykori MTI-s fotósoknak a volt MTV-ben készített felvételeiről van szó.) A Fortepan közérdekűen mentett meg kb. 180 ezer képet, gondozta, kezelte (javította, digitalizálta) és rendszerezte azokat, hogy minden kép szabadon és ingyen nézegethető és felhasználható legyen a forrás megjelölésével. Így tette közkinccsé, magyar kultúrtörténeti emlékké és értékké azt, amit dr. Tarr a közvagyonnal való visszaélésnek minősített, munkáltatója anyagi érdekében abszolutizálva az amúgy poros, a nemzeti célok szolgálatában megújításra szoruló Kádár-kori szerzői jogot. Az már csak hab a tortán, hogy idén szeptembertől a Duna Médiaszolgáltató által maga alá gyűrt MTI működése is bevételcentrikussá vált, eddig ingyen lehetett kutatni a távirati iroda utóbbi tíz évben kiadott hírei között, a mostani NER-átszervezés után azonban már fizetni kell ezért, ami szűkíti a nyilvánosságot, megnehezíti az érdeklődő újságírók munkáját, a hírportálszerű külső pedig teljesen felesleges újítás.

Az MTVA az idén még nem költötte el azt a 142 milliárd forintot az adófizetők pénzéből, amely hatásosabb felhasználása érdekében változtatásokat jelentett be a miniszterelnök az említett médiafelületeknél. Lehet, hogy új vezetők jönnek és új spin doctorok. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett a napokban szerkesztőségünknek írt levelében egy 92 éves nyugdíjas debreceni magyartanár arra, hogyan fogalmazta meg az objektív társadalmi szükségszerűség gondolatát Ady Endre az Esze Tamás Komája című verse utolsó szakaszában.

Rákóczi, akárki,

Jöjjön valahára:

Kígyóinknak, Esze Komám,

Lépjünk a nyakára.

