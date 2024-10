A Válasz Online korábban idézte Bábel Balázs érsek levelét. Azt írta, érsek- és püspöktársainak, hogy betegsége alatt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, Tóth Tamás írt levelet a nevében, Bese Gergő plébánost védve. A püspökök előzőleg már vizsgálták a felelősségét Tóth Tamásnak, aki állítólag a nemrég kirobbant pedofilügyeket, egyházi szexbotrányokat püspökkari titkárként segített „elrendezni”. Ezt ő tagadta, korábban pedig Veres András elnök a Válasz Online kérdéseire csak annyit reagált, hogy a témát az MKPK-n belül tisztázzák majd.

A Válasz Online szerint Tóth Tamás ugyanakkor nem volt akárki; a kormány–egyház-kapcsolat kulcsfigurájaként tartották számon mindkét oldalon. Az biztos, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes négy éve a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel ismerte el áldozatos munkáját. Vadai Ágnes meg is kérdezte a minisztert, kapott-e tájékoztatást a Tóth Tamás által „elrendezett” ügyekről. Semjén Zsolt azt írta, kánonjogi ügyek nem tartoznak rá

– mondták a Telexnek egyházi forrásai. Szerintük köztudott volt, hogy ő tartja a kapcsolatot az egyház és a kormány között, politikai szerepéről pedig úgy fogalmaztak, „tudta mindig, milyen váltót hova kell állítani”, ám botrányai utolérték: a titkárral „volt korábban is baj, de most ez égett a körmére”. A portál szerint maga híresztelte, hogy ő lesz Bábel utódja, de állítólag több pap is jelezte: nem szívesen maradnak, ha Tóth érsek lesz.