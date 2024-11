Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. november 13. 11:35 ::

Miért szavazott Tarlós is a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltjére? - kérdezte (volna) Orbántól Novák

Karácsony Gergely autósüldözését folytatta volna Vitézy Dávid is, és nemcsak Karácsony tűzte ki a szivárványos zászlót a főpolgármesteri hivatal épületére, Vitézy szintén a devianciát képviseli, az ő közismert aberrációjára Tarlós István is felhívta többször a figyelmet – mondta az Országgyűlésben Novák Előd, pikáns Tarlós-nyilatkozatokat is idézve a lauderes buziról.