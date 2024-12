Anyaország, Gazdaság :: 2024. december 3. 11:39 ::

Az egész világon a forint lett a második legrosszabb deviza az euróval szemben

A forint euróval szembeni árfolyama idén sokáig egy már-már unalmasnak tűnő kereskedési sávban mozgott, stabilan. Szeptember végén viszont megváltozott valami, és a hazai fizetőeszköz leértékelődése begyorsult. Olyannyira, hogy az idei utolsó negyedév eddig eltelt két hónapjában a második legnagyobb veszteséget szenvedte el az euró ellenében. De lényegében minden fizetőeszközzel szemben veszít értékéből, legyen az lengyel zloty, cseh korona, román lej, vagy a török líra, egy devizát kivéve. Mutatjuk, miért történik mindez, és egyáltalán véget érhet-e ez a folyamat, írja a Portfólió, alább az elemzésük.

A forint esésétől hangosak az elmúlt hetek. Ha a főbb devizákkal szemben vizsgáljuk a hazai fizetőeszköz eddigi utolsó negyedéves teljesítményét, akkor a leértékelődése látványos:

az euróval szembeni árfolyama a szeptember 30-án látott 397-es szintről egészen a 415-ös szintig emelkedett, ami közel 4,5%-os forintesést jelent,

a dollárral szembeni árfolyama a szeptember 30-án látott 357-es szintről a 395-ös szintig ugrott, ami bő 10%-os értékvesztés a forint oldaláról.

A forint leértékelődése azonban már más feltörekvő piaci devizákhoz képest is szembetűnő. A lengyel zlotyval szemben is sorozatosan új történelmi mélypontjára gyengül, a PLN/HUF jegyzések a 97-es szintet közelítik (szeptember vége óta 4,6%-ot esett a forint ebben a viszonylatban, az idei év egészében pedig már 10% a leértékelődés mértéke), de a román lej ellenében is már kétéves forintmélypontról beszélhetünk, miután a RON/HUF kurzusa meghaladta hétfőn a 83-as szintet (szeptember vége óta 4,5%-ot esett a forint a lej ellenében, de év eleje óta közel 10% a mínusz), a cseh korona pedig 1,5 éves csúcsán van a forinttal szemben. A forint több mint 9%-ot esett a török lírával szemben is.

Mindezek alapján nem nehéz azt belátni, hogy a forint alulteljesítő devizává vált, kiváltképp az elmúlt két hónapban, és kezd leválni a régióról, gyakorlatilag a befektetők egy másik tierbe tették, messze a kelet-közép-európai devizáktól.

Ha egy objektív időponthoz, az előző negyedév legutolsó napjához (szeptember 30.) viszonyítjuk a forint teljesítményét, akkor kijelenthetjük, hogy az egész világon a forint volt a második legrosszabb deviza az euróval szemben. Ezen a listán csak az orosz rubel előzi meg a forintot, és nem sokkal van a forint mögött lemaradva az idei hányattatott sorsú brazil reál, nem véletlen, hogy egyes nemzetközi elemzőházak párhuzamokat vontak a magyar és brazil helyzet között.

Mégis mi történik a forinttal?

A forint ilyen mértékű értékvesztése már nem indokolható nemzetközi, illetve régiós hatásokkal, az mögött magyarspecifikus tényezőket kell keresni.

Az már régóta érvényes hüvelykujjszabály, hogy a forint az egyik legérzékenyebben reagáló deviza a régióban a feltörekvő devizák között. Ősszel pedig elérkezett az az időszak, amikor a rossz hírekre érezhetően gyengült a forint, a kedvező hírekre viszont nem tudott visszaerősödni. Szeptember közepén, vége felé aztán kilépett az addig megszokott kereskedési sávjából az euró-forint kurzus, ami mögött az a befektetői felismerés állt, hogy a meglévő magyar kamat (szeptemberben még 6,5%-ra vágta a magyar kamatot az MNB) már nem elegendő, tekintettel a nemzetközi kamatvárakozásokra (akkoriban tolódott feljebb az amerikai hozamvárakozás), és a magyar gazdasággal és befektetésekkel kapcsolatos kockázatokra, vagyis a nemzetközi környezet már nem volt kockázatbarát, mint addig. Nem volt meglepő ezek fényében az a trend, hogy a befektetők egyre inkább a forint esésére spekulálnak. A forint shortolásának már messze nem olyan magas a költsége, mint korábban, ami azt is jelenti, hogy a befektetők viszonylag könnyen tarthatják fenn a shortpozíciójukat.

Volt olyan hazai befektetési szakember, aki ennek a forintpályának az esélyeit már márciusban jelezte.

A magyar kamat nem túl magas szintjéből fakadó veszélyekre hívta fel a figyelmet Zsiday Viktor befektetési szakember legutóbbi írásában. Kiemelte: Magyarországon egyszerre szeretnének alacsony kamatokat és stabil forintot, de a két cél egyidejű megvalósítása jelenleg nem lehetséges. Úgy vélekedett, hogy a jelenlegi magyar kamatszint nem elegendő a forint stabilizálására. Azt is megjegyezte a befektetési szakember, hogy a magyar kormány felelőssége, hogy a befektetők miért várnak el ilyen magas hozamprémiumot Magyarországtól. A jelenlegi helyzet szerinte két irányba mozdulhat el: a kamatok további csökkentése a forint gyengülésével és inflációs kockázatokkal (úgy véli, ez az út később magas inflációt, és még komolyabb problémákat okozhat, mint pl. euroizáció felgyorsulása, tőkemenekítés), vagy a kamatok emelése a deviza stabilizálása érdekében.

Érdemes sorba venni azokat a kockázatokat, amelyek a magyar gazdasággal, annak kilátásaival kapcsolatosak, amelyek egyúttal magyarázatot adnak arra, hogy miért kell(ene) magas kockázati prémiumot kínálnia Magyarországnak, ha azt szeretné, hogy a forint stabil maradjon:

a gyengébb gazdasági növekedés, részben a kedvezőtlen külső makrokörnyezet miatt, rendkívül nyitott gazdaságként a vámok miatt kialakuló potenciális kereskedelmi háború lehetséges nagy vesztese,

a hazai költségvetés aktuális helyzete,

a fiskális élénkítés lehetősége az egyre élesebb politikai verseny miatt, és ebből fakadóan a deficitcélok elvétésének kockázata,

új jegybankelnök és annak várható monetáris politikai iránya,

Varga Mihály távozása miatt bekövetkező kormányzati szerkezetátalakítás, annak gazdaságpolitikai vetülete,

EU-források elvesztése, tartós vita az Európai Bizottsággal, annak esetleges eszkalálódása,

leminősítések, kilátásrontások,

magas államadósság, magas adósságmegújítási igény miatt érzékeny kamatkiadások, azok magas szinten történő beragadásának veszélye,

energiaimportnak való kiszolgáltatottság,

devizaadósság aránya, jövő tavaszi lakossági állampapír-lejáratok megújításának ára.

Lényegében a fenti kockázatokat foglalta össze pár héttel ezelőtt megjelent elemzésében a Bank of America elemzőház. Ők is arra a következtetésre jutottak Zsiday Viktorhoz hasonlóan, hogy a magyar gazdaságpolitika eddigi eredményei alapján a befektetők és a hitelminősítők nem hisznek a monetáris és költségvetési fegyelemben a választások előtti 2025-ös évben. Véleményük szerint

a forintprobléma lényege a gazdaságpolitika hitelességének hiánya. Vagyis a fenti kockázatokkal valamit kezdenie kéne a magyar kormánynak, mert ha nem, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a forint tovább gyengül. Akkor az elemzők a 420-430-as szintek közelébe gyengülő EUR/HUF árfolyamot vetítettek előre, amihez azóta még közelebb került a forint.

Azt is előrevetítette a Bank of America, hogy egy ilyen helyzetben akár majd a forint védelmére kell megint kelnie a jegybanknak. De az elemzők szerint ez fájdalmas lenne a magyar gazdaságnak, ezért ezt tekintik a végső megoldásnak.

"A bizalmat általában aláássák az unortodox politikai döntések. Az uniós kifizetések hiánya még kevesebb támaszt jelent Magyarország számára a bizonytalanság idején. Így negatív minősítési intézkedésekre kerülhet sor, ha a következő évben több fiskális ösztönző programot jelentenek be" – figyelmeztet a Bank of America.

Azóta ez részben be is következett, hiszen a három nagy nemzetközi hitelminősítő közül az egyik, a Moody's Investors Service múlt pénteken negatívra rontotta a magyar adósbesoroláshoz tartozó addigi stabil kilátást.

Mindezen fenti kockázatok (hazai gazdaság helyzete, kilátásai, költségvetési ügyek, EU-források, a gyenge európai konjunktúra, az autóipar szenvedése), valamint előre látható fejlemények, döntések (lehetséges jegybanki és kormányzati gazdaságpolitikai váltások, hitelminősítői döntések, befektetői-elemzői értékelések, az amerikai elnökválasztással érkező új külkereskedelem-politika stb.) természetesen összefüggnek egymással, és ez alapján benne van a levegőben a forint környezetének eszkalálódása és ezáltal a hazai fizetőeszköz további szenvedése. Valaminek nagyon meg kéne változnia ebben a mátrixban, hogy a forint le tudja rázni magáról a régiós devizák fekete báránya címet, és el tudjon távolodni az orosz rubel teljesítményétől.

