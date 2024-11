Anyaország :: 2024. november 28. 12:26 ::

415-ig ütötték a forintot az euróval szemben, a kormány mossa kezeit

Tovább esett a forint a csütörtöki kereskedésben, délelőtt egészen 415-ig ütötték az euróval szemben, ami új kétéves mélypontot jelentett.



A forint esése napok óta teljesen kilóg a régiós devizák trendjéből, így új történelmi mélypontra bukott a lengyel fizetőeszközzel szemben. Délelőtt aztán hirtelen erősödött kicsit a forint 414-ig.

A magyar devizát a jegybankelnök-választás körüli bizonytalanság és a globális geopolitikai helyzet, különösen az Oroszországot sújtó, a magyar gázvásárlásokra is kockázatot jelentő szankciók is nyomás alatt tartják, miközben elemzők taktikai vásárlási lehetőségeket is látnak a magyar devizában, írja a Portfólió.

"A kormánynak nincs árfolyamcélja"

A kormánynak nincs árfolyamcélja. A befektetőknek az a kiszámítható, akkor lehet tervezni hosszú távra, ha az árfolyam viszonylag állandó. Az elmúlt hetek negatívuma, hogy ez jelenleg nem így van. Azt reméljük, hogy ez megszüntethető - mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón.

Az árfolyam a jegybank hatáskörébe tartozik - mondta Gulyás újságírói kérdésre. A jegybank függetlenségét a magyar kormány tiszteletben tartja. Azt tudom mondani, hogy a magyar gazdaságnak az a jó, ha a forint árfolyammozgása nem hektikus - tette hozzá.

Szerinte a jegybank képes arra, hogy garantálja a kiszámíthatóságot.

Amíg az infláció letörésénél a magyar gazdaságpolitikának vannak eszközei, és szükség volt arra, hogy ebbe a küzdelembe beszálljunk, addig az árfolyam tekintetében szinte minden eszköz a jegybaknál van. Elsősorban a kamatpolitika alakításával - fejtette ki.

A kormány ebbe nem tud beavatkozni. Amivel be tudunk avatkozni, az a hiány csökkentése és a GDP növekedése, mondta.

Gulyás szerint a költségvetési hiány csökken, jövőre pedig a gazdaság növekedni fog.