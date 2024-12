Anyaország, Elcsatolt részek :: 2024. december 30. 16:07 ::

A "történelmi Nagy-Magyarországra utalásokat tartalmazó" atlasz miatt hisztizik a román és a horvát külügy

Magyarország földrajzi atlaszát adta karácsonyra Balogh István magyar NATO-nagykövet Gordan Grlić-Radman horvát külügyminiszternek, amely a teljes Kárpát-medencét is ábrázolja – derült ki még szombaton, miután a horvát politikus arról írt a közösségi médiában, hogy sértőnek találja az ajándékát, mert az utalásokat tartalmaz a történelmi Nagy-Magyarországra.



A sorozat 2021-es része (forrás: nemzetiatlasz.hu)

A horvát külügyminiszter akkor arról írt, hogy a gesztusról tárgyalni fognak Románia, Szlovákia és Szlovénia politikusaival is. A szlovén külügyminisztérium úgy kommentálta az ügyet, hogy fontos a hivatalosan elfogadott határok tisztelete.

Vasárnap este a román külügyminisztérium is közölte, hogy már december 18-án értésre adta az ország NATO-nagykövetének közvetítésével, hogy nem helyesli a Nagy-Magyarország térképét tartalmazó földrajzi atlasz terjesztését.

A román külügyminisztérium a közleményben megismételte a magyar hatóságokkal több ízben is közölt álláspontját, amely szerint a provokatív nyilatkozatok és gesztusok nem járulnak hozzá a Románia és Magyarország közötti partnerségi kapcsolat megerősítéséhez.

A két ország közös történelme maradjon a történészek kutatásának tárgya! – olvasható a közleményben.

A szlovén külügy szerint egy 2021-ben kiadott angol nyelvű atlasztól van szó, amely a National Atlas of Hungary sorozatban jelent meg. A kötet a Kárpát-medence terület történetét és térképeit mutatja be, amely Magyarország jelenlegi határain túli területeket is ábrázol, közölte a szlovén külügy.

(24)