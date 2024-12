Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2024. december 31. 12:07 ::

"Állami szintű kollaboráció": megtagadták a nyomozást a budapesti Moszad-fedőcég terrorügyében

Bár a Moszad által Libanonban felrobbantott személyhívókat egy budapesti fedőcégen keresztül szállították le, a Mi Hazánk feljelentése ellenére nyomozni sem hajlandók a magyar hatóságok a terrorügyben, ami már állami szintű kollaborációt jelent - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A New York Times és számos médium megírta, hogy a magyar „csipogós” vállalkozás valójában izraeli fedőcég volt, a magyar nyomozószervek mégis tétlenek maradtak. A házkutatás hiánya miatt hiába tettem feljelentést bűnsegédként elkövetett terrorcselekmény és robbanóanyaggal visszaélés bűntette miatt, megtagadta a nyomozást előbb a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, majd panaszom nyomán a Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztálya is.

Miközben a libanoni terrorakció magyarországi szála miatt nyomozást elrendelni sem voltak hajlandók, azt már az első nap határozottan nyilatkozták a magyar hatóságok, hogy Magyarországon soha nem is voltak a személyhívók, persze ugyanezt állította Bulgária is. A magyar kormány felelőssége, hogy engedi hazánkat belerángatni Izrael terrorállamának egyre szélesedő, népirtó háborúiba. A Moszad féktelen magyarországi garázdálkodása nemzetbiztonsági károkat és terrorveszélyt is okoz, jóhírünket rontva pedig külgazdasági kapcsolatainkat is rontja főként az arab országokban.





Bár a Moszad által Libanonban felrobbantott személyhívókat egy budapesti fedőcégen keresztül szállították le, a Mi Hazánk feljelentése ellenére nyomozni sem hajlandók a magyar hatóságok a terrorügyben, ami már… Megtagadták a nyomozást a budapesti Moszad-fedőcég terrorügyében!Bár a Moszad által Libanonban felrobbantott személyhívókat egy budapesti fedőcégen keresztül szállították le, a Mi Hazánk feljelentése ellenére nyomozni sem hajlandók a magyar hatóságok a terrorügyben, ami már… pic.twitter.com/6CmDlP637i December 31, 2024

Korábban írtuk: