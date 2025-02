Anyaország :: 2025. február 7. 13:16 ::

Szaporodnak az évtizedekre titkos kormányhatározatok

Csaknem négyszáz olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük olyan, amelyet akár 2115-ig titokban tarthatnak – írja a hvg.

A lap szerint havonta átlagosan két olyan titkos kormányhatározatot hozott tavaly az Orbán-kormány, amelyet sehol nem tettek közzé, és a kabinet tagjain kívül is csak egy nagyon szűk kör ismeri a tartalmukat.

Ilyen, úgynevezett háromezres kormányhatározatból 2024-ben összesen 28-at hoztak, de ezeknek nemhogy a tartalmuk, még a címük is titkos, így a Miniszterelnöki Kormányiroda csak a darabszámot árulhatta el a lapnak.

A titkos kormányhatározatok közös jellemzője, hogy négyjegyű jelölésük, vagyis a számozásuk hármassal kezdődik, innen az elnevezésük is. Ezeket a határozatokat tartalmuktól függően tíz, húsz vagy „Szigorúan titkos!” minősítés esetén harminc évre titkosították. A szigorúan titkos minősítés kétszer is meghosszabbítható, így az ilyen határozatok akár kilencven évre is elzárva maradhatnak a nyilvánosság elől.

Egy kormányzati döntés ilyen szintű titkosításának általában van jogos, észszerű indoka, hiszen ezekben a határozatokban hadititkok, nemzetbiztonságot érintő információk lehetnek, amelyek nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti Magyarország érdekeit. De minősítéssel védhető a törvény szerint “Magyarország gazdasági tevékenysége” is.

