Anyaország :: 2025. március 4. 20:10 ::

"Rogán miniszter úr szankcionálásának" feloldását is kérte Szijjártó Rubiótól Washingtonban

Az Egyesült Államok kormányzata minden konfliktus és nehézség ellenére kitart azon álláspontja mellett, hogy az ukrajnai háború nem folytatódhat, ami jó hír Magyarországnak - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután amerikai kollégájával tárgyalt kedden Washingtonban.



Fotó: Szijjártó Fb-oldala

Kifejtette, hogy hivatali partnere a béketárgyalásokban látja az egyetlen reális lehetőségét annak, hogy véget érjen az öldöklés. "Én elmondtam a külügyminiszter úrnak, hogy Magyarország teljes mértékben támogatja az Egyesült Államok elnökének és kormányának törekvéseit" - tudatta.

"Egyetértettünk abban is, hogy annak szajkózása, hogy a háborút folytatni kell, amíg csak lehet, egyrészt nem stratégia, másrészt pedig egy veszélyes álláspont, ugyanis minél tovább folytatódik ez a háború a szomszédságunkban, annál nagyobb az eszkaláció veszélye" - figyelmeztetett.

"A külügyminiszter úr tájékoztatott arról is, hogy az Egyesült Államok átmenetileg leállította az Ukrajnának szánt katonai támogatást. Én pedig tájékoztattam őt arról, hogy Európában, főleg annak nyugati felében egy szervezkedés zajlik Donald Trump és a béketerve ellen" - folytatta.

Az e heti európai uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban pedig leszögezte, hogy Magyarország nem járul majd hozzá semmi olyan döntéshez, amely a háború folytatásának veszélyével járna.

"Mi is abszolút elkötelezetten kitartunk a béke és a béketárgyalások mellett" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter az ENSZ-en belüli kiváló együttműködésre is kitért, emlékeztetve, hogy hazánk egyetlen EU-tagállamként támogatta az amerikai békehatározatot.

"Európában természetesen meg is orroltak ránk, de annak folyamatos szajkózása, hogy ki a hibás, ki az agresszor, az nem segít. Ez történt három éven keresztül, és ez nem segített. Valami újra van szükség, béketárgyalásokra van szükség, és éppen ezért támogattuk az amerikai békehatározatot az ENSZ-ben, amelyet aztán a Biztonsági Tanács el is fogadott" - húzta alá.

Majd rámutatott, hogy abban is egyetértés volt a mostani találkozón, hogy hibás és tisztességtelen az a megközelítés, hogy azonnal oroszpártisággal vádolják meg azokat, akik kiállnak a béke mellett.

"Amiben mi itt a legtöbb segítséget tudjuk nyújtani, az az, hogy a nemzetközi politikában is a józan ész hangján szólva erősítjük a béketábor hangját, és a folyamatos támogatásunkról biztosítjuk az amerikai-orosz tárgyalásokat, amelyek sikerére természetesen előre nem lehet fogadást kötni, de nincsen más megoldás" - vélekedett. "Ha nem próbálnák az amerikaiak és az oroszok ezen tárgyalásokat sikerre vinni, akkor egész biztosan folytatódna a háború, és egy még nagyobb tragédia veszélye is egyre inkább megnőne" - tette hozzá.

A miniszter az egyeztetésen megköszönte az amerikai USAID forrásainak lezárását, mivel szavai szerint ezek jelentették az alapját a más államok belügyeibe való beavatkozásra épülő amerikai külpolitikának, amelytől "négy éven keresztül szenvedett a világ a demokrata kormány alatt". "Azt hiszem, hogy a világ egy jelentős része fellélegzett" - fogalmazott.

Illetve közölte, hogy látogatására elkísérte az új kormánybiztos, aki azért felel, hogy kivizsgálja a USAID-források magyarországi felhasználását a politikai befolyásolás szempontjából. "Ő a következő időszakban több tárgyalást is fog itt, az Egyesült Államokban folytatni annak érdekében, hogy világossá váljon, hogy kik és hogyan használták fel ezeket a beavatkozásra szolgáló forrásokat" - tájékoztatott.

"Az amerikai kormány abszolút nyitott a Magyarország elleni bosszúintézkedések felülvizsgálatára"

Az amerikai kormányzat részéről százszázalékos nyitottság tapasztalható az előző adminisztráció idején Magyarországgal szemben meghozott bosszúintézkedések felülvizsgálatára, illetve megszüntetésére - közölte Szijjártó.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető amerikai kollégájával, Marco Rubióval tárgyalt, majd arról tájékoztatott, hogy a kétoldalú gazdasági együttműködés kérdéseiről is egyeztettek, és sorra vették az előző elnök, Joe Biden vezette kormányzat utolsó heteiben és napjaiban meghozott intézkedéseket, amelyek "egyértelműen a politikai bosszú szándékával születtek meg annak érdekében, hogy ártsanak Magyarországnak, s aztán ártsanak a jövőbeni magyar-amerikai kapcsolatoknak".

"Abszolút százszázalékos nyitottság van a mostani adminisztrációban arra, hogy a Biden-adminisztráció alatt meghozott bosszúintézkedéseket felülvizsgálják, azokat megszüntessék" - emelte ki.

"Itt vannak szankciós intézkedések, amelyek a magyar energiabiztonságot illetik akár a földgázvásárlás, akár a nukleáris energia terén, de itt van Rogán miniszter úr szankcionálása is" - sorolta.

"Mindhárom ügyben megindítottuk a szükséges jogi folyamatokat, és a mai napon abszolút a nyitottságáról biztosított minket a külügyminiszter úr abban a tekintetben, hogy ezeket a bosszúintézkedéseket minél előbb majd magunk mögött hagyhassuk" - folytatta.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy érintették a beruházási együttműködést is, és azt hangsúlyozta, hogy a Magyarországon mára több mint százezer embernek munkát adó amerikai vállalatok érdekeit is sérti az, hogy a Biden-adminisztráció felmondta a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást.

Aláhúzta: ez a döntés arra válaszul született, hogy hazánk nem volt hajlandó beállni a sorba a globális minimumadó kapcsán, ezt azonban Donald Trump is ellenzi.

"A mai napon a külügyminiszter kolléga is regisztrálta annak a fontosságát, hogy ezt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást újra megkössük és életbe léptessük" - tudatta.

A miniszter üdvözölte, hogy ezúttal is bebizonyosodott, hogy az új amerikai vezetés barátként tekint a magyar kormányra, és fontos feladatának tekinti a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését.

"Ez egy barátságon és abszolút kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, amely rendkívül eredményes lehet a következő időszakban" - összegzett.

(MTI)