Hónapok óta magyar autósokat vegzálnak az osztrák rendőrök, Pintéréket nem érdekli

Fürstenfeld belterületén az üzletsoroknál libasorban kapkodták ki a magyar autókat az osztrák hatóságok. A magyar rendszámú autókat félreállították, az utasoknak ki kellett szállniuk, majd egy rendőr beült a kocsiba, és elhajtott az ellenőrzés mellett lévő autószerelő műhelybe. Ott aztán nekiestek az autóknak, az egyiknek kilyukasztották a padlólemezét, egy másiknak letörték a lökhárítóit. Több kocsinak is levették a rendszámát - írta a Nyugat.hu még február elején. A helyzet azóta is változatlan, ezért Novák Előd a belügyminiszterhez fordult.

2-3 ezer euróba került a javíttatás

A legtöbben bevásárlásból vagy munkából tartottak hazafelé, de volt olyan autó, amelyikben öten ültek csomagokkal, sílécekkel megpakolva, éppen síelni indultak volna.

Ha egy autónál műszaki hibát találtak, arról jegyzőkönyvet állítottak ki. Közölték, hogy a rendszámot csak azzal a feltétellel adják vissza, ha a hibát egy osztrák szervizben kijavíttatják, és az erről szóló hivatalos számlát bemutatják.

Egyetlen délelőtt azon a helyszínen 17 autónál találtak hibát, több kocsinál is 2-3 ezer euró lett volna a javítás. Egy hároméves VW Tuaregről is levették a rendszámot, ami az autó tulajdonosa számára is meglepő volt.

Az erről szóló bejegyzéshez sokan hozzászóltak, többen is megosztották saját tapasztalataikat. Volt, aki azt írta, pár évvel korábban a heiligenkreuzi határátkelőnél még az üléseket is kivették az osztrákok az autójából, majd közölték, hogy minden rendben, mehet tovább.

Egy másik kommentelő azt írta, Rudersdorfnál (Radafalva) éveken át voltak hasonló ellenőrzések, de ott a kisteherautókat, majd a kamionokat ellenőrizték, előfordult, hogy új kamionról vették le a rendszámot. Volt, aki azt írta, hogy előző nap a grazi repülőtérnél kisteherautókkal végezték ugyanezt az ellenőrzést a rendőrök.

Az osztrák rendőrség elismerte, hogy vannak hasonló akcióik

Mivel Fürstenfeld Stájerországhoz tartozik, a lap a grazi központú Stájerországi Tartományi Rendőrséget (Landespolizeidirektion Steiermark) kereste meg kérdéseivel.

Fritz Grundnig médiakapcsolati főmunkatárs válaszában azt írta, a rendőrség egyik fő feladata a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése. Ez magában foglalja az ausztriai utakon közlekedő osztrák és külföldi gépjárművek ellenőrzését is. Azt is ellenőrizniük kell, hogy a gépjárművek megfelelnek-e a közlekedési és üzemeltetési biztonság előírásainak.

Hangsúlyozta, hogy az ilyen típusú ellenőrzéseket a rendőrség bármikor és minden nyilvános közlekedési úton végrehajthatja. Gyakran a tartományi kormány szakértőit is bevonják, de autószerelő műhelyekben is végeznek ellenőrzéseket.

Mint írta, elképzelhető, hogy Fürstenfeld környékén is végeztek ilyen ellenőrzéseket az adott időpontban, de időigényes lenne a pontos részleteket kideríteni. Viszont megerősítette, ha az ellenőrzés során hibát találnak, akkor feljelentést tesznek. Ha súlyos a hiba vagy közvetlen veszélyt okoz, akkor a rendszámot és a forgalmi engedélyt azonnal elveszik a rendőrök, ilyenkor nem engedélyezik a továbbutazást sem, és bírságokat is kiszabnak.

Fritz Grundnig hozzátette, az érintett autósok vagy a gépjárművek tulajdonosai az az illetékes hatóságokhoz fordulhatnak jogorvoslatért, Fürstenfeld környékén ez a Hartberg-Fürstenfeldi Kerületi Bíróság (Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld).

"Mit fog tenni ön, hogy a magyar autósok nyugodt szívvel lépjenek át a határon Ausztriába?"

Ezt kérdezi Novák Pintértől a parlamenti kérdésében: