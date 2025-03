Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 21. 16:54 ::

Szabadon engedte a rendőrség a gyerekpornóval üzletelő fartúrókat

Amint arról kedden beszámoltunk, a rendőrség őrizetbe vett három "férfit" gyermekpornográf felvételek és zsarolás miatt. A háromból két buzeráns "élettársi kapcsolatban" élt egymással.

Két szegedi és egy budapesti férfit fogtak el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyermekvédelmi szakemberei gyermekpornográfia és zsarolás gyanúja miatt. A KR NNI felé a holland társhatóságtól még 2022 nyarán érkezett jelzés arról, hogy egy társkereső oldalon egy magyarországi felhasználó pénzért kínál gyermekpornográf felvételeket.

Akkor azt írták, hogy az illegális tartalmakat árusító felhasználó talált is egy magyar vevőt: a képeket és egy videót 10 000 forint ellenében küldött el neki, később azonban további összeget követelt tőle, kilátásba helyezve, hogy ha ezt nem teljesíti, akkor az ismerőseivel tudatja, hogy gyermekpornográf felvételeket vásárolt. A nyomozók végül azonosították a szexuális tartalmú felvételeket megvásárló embert, egy 42 éves budapesti férfit; a rendőrök 2022 decemberében lefoglalták elektronikai eszközeit.

A 22 éves szegedi K. Sándor "élettársánál", a szintén 22 éves M. Zoltánnál több gyermekpornográf felvételt is találtak a kiérkező rendőrök a házkutatás során. Mivel olyan információk is befutottak, miszerint a homoszexuális "párnál" fegyver lehet, ezért a TEK is részt vett az akcióban, melynek végén előállították őket.

Ezután a Magyar Jelen szerette volna megtudni, elrendelték-e az előzetes letartóztatásukat, ezért levelet írtak az ORFK-nak. A válasz gyorsan meg is érkezett, melyben azt írták: