Anyaország :: 2025. május 7. 20:27 ::

Ennyit a Magyar Falu Programról - évek óta nem nyit ki a váckisújfalui kisbolt

A multik és a nagy bolthálózatok megjelenésével fokozatosan visszaszorultak Magyarországon a kisboltok, ennek legnagyobb kárát a hazai falvak érzik. A kormány Magyar Falu Programja ezen (is) hivatott lenne segíteni, mondván, „a kormány eltökélt a vidék fejlesztése” mellett.

De mi van akkor, ha pályázaton keresztül nyer valaki, hogy kisboltot üzemeltessen, de az mégsem valósul meg, az egység nem nyit ki? Olvasónk kálváriája következik.

Egy Pest vármegyei kistelepülésen, Váckisújfalun 3 és fél éve indult programon kapott egy vállalkozó 45 millió forintot, hogy a Magyar Falu Program keretében kisboltot nyisson (hivatalosan „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatása 2021.”). A bolt azonban azóta sem nyitott ki – az épület zárva, boltra utaló nyomok nincsenek, a lakók pedig autóval utaznak a szomszéd településre egy liter tejért is.

A nyertesek listája 2021-ben lett nyilvános a Magyar Falu Program oldalán . A nyertes vállalkozásoknak a támogatói okirat átvételét követő egy éven belül kellett megnyitniuk a boltokat. Tehát legkésőbb 2023-ban (jelen esetben júliusban) már működnie kellett volna Váckisújfalun is.



Váckisújfalu nyertese a lista alapján

Olvasónk még 2024-ben érdeklődött a Magyar Falu Program oldalán megadott telefonszámon, hogy mi történt, ahol az osztályvezető készségesen utánanézett az esetnek, majd arról tájékoztatta olvasónkat, hogy valóban az érintett személy nyert, a boltnak pedig működnie kellene. A telefonbeszélgetést lakossági közérdekű bejelentésnek kezelte, és ígéretet tett, hogy utánanéznek az ügynek. Persze nem történt semmi, olvasónk három e-mailes bejelentésére sem jött válasz, 2025 januárjában pedig újra telefonon próbálkoztak – ekkor már csak mellébeszélés volt a vonal túlsó végén.

Olvasónk beszámolt arról is, hogy a vállalkozó megjelenése óta kétes elemek is grasszálnak az 500 fős településen.

„A 2021 októberében megszületett támogatói döntésnek köszönhetően több mint 100 olyan településen nyílhatott kisbolt, ahol korábban bezárt, vagy nem volt helyben elérhető szolgáltatás. A meglévő kisboltok esetében mintegy 1400 támogatott kérelem született. A nyertesek üzletük sikeres működtetésére, szolgáltatási színvonalának emelésére fordíthatták a támogatást.” – olvashatjuk a Magyar Falu Program honlapján

A cél tehát a 2000 fő alatti kistelepülések támogatása volt, melyhez a jogszabályi alapot a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet adja

Meglehetősen sok feltételnek kell megfelelni, például a 10 paragrafusban ennek: „A költségvetési támogatással érintett üzleten, illetve az annak helyet adó ingatlanon a támogatói okiratban meghatározott, a költségvetési támogatásra vonatkozó tájékoztató tábla elhelyezése kötelező.”

Ilyet olvasónk fotóin nem látni, de a támogatás megszerzését követő egy éven belüli kötelező nyitás is elmaradt, pedig 5 év fenntartási kötelezettség is terheli a nyerteseket (továbbá elidegenítési és terhelési tilalom is).



Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 50., ahol a boltnak kellene üzemelnie. Se nyitvatartási idő, se tábla a támogatásról, pusztán 6 db kamera (fotók: olvasónktól)

Illetőleg az is érdekes, hogy Rózsahegyi miként tudott nyerni 2021-ben, ha a „Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem”, mint főtevékenység, csak 2025. január 1-től hatályos a portfóliójában.



Rózsahegyi cégének tevékenységi köre az Opten adatbázisa alapján (fotó: olvasónktól)

Az ingatlan tulajdoni lapjából egyébként kiderül, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 2028 júliusáig érvényes, magyarán 2023 júliusában kellett volna kinyitnia a kisboltnak.



Az ingatlan tulajdoni lapja (fotók: olvasónktól)

Olvasónk állítása szerint több bejelentés is érkezett az ügyben, az illetékes hatóságok viszont nem léptek ez idáig. A pórul járt helyiek arra szeretnének választ kapni, hogy miért nem nyitott meg a kisbolt három év alatt, felhasználta-e a vállalkozó a teljes összeget a megvalósításra, továbbá miért nincs törvényes ellenőrzés ekkora pénzeknél.

A Magyar Falu Program egyik legfontosabb célja, hogy az aprófalvakban is biztosítsa a mindennapi élethez szükséges szolgáltatásokat. Az ilyen ügyek viszont aláássák a program hitelességét, ahogy sok minden egyéb ügy is, ha az egyre inkább korrumpálódott Fideszről van szó.

(Kuruc.info)