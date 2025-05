Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. május 8. 10:05 ::

Tisza Sziget: "Nemi identitás? Nálunk nem akadály"

A Tisza Párt, amely egyesek szemében eddig a „hazafias megújulás” ígéretével lépett fel, most szivárványzászlóval, nyíltan és büszkén hirdet olyat, ami a hagyományos értékrenddel ellentétes: „Nemi identitás? Nálunk nem akadály.” - vette észre a Magyar Jelen.

A hirdetmény, amely az Újpesti "Izzó" TISZA Sziget Facebook-csoport bejegyzésében jelent meg, világosan mutatja: a párt immár nemcsak eltűri, hanem aktívan toborozza is az LMBTQ-közösség tagjait. A közösségi oldalon megosztott felhívásban ott virít a szivárványzászló is, egyértelművé téve, hogy a Tisza nem egyszerűen semleges ebben a kérdésben, hanem büszkén integrálja az identitáspolitika követőit.

Amikor valaki úgy állítja be magát, hogy nemzeti értékeket vall, az emberek jogosan várnák el, hogy határozottan kiálljon a hagyományos értékrend, a család, a rend és a magyar identitás mellett. Ehelyett most azt látjuk, hogy a Tisza Párt – mindenféle korlát nélkül – beengedi a genderideológia zászlóvivőit is. Talán a Pride-felvonuláson is osztogatnák a röplapokat? - teszi fel a kérdést a lap.