Anyaország :: 2025. május 8. 11:32 ::

Gulyás bejelentette: háztartási cikkekre is bevezetik az árrésszabályozást

Egy nehéz időszakban is kiegyensúlyozott költségvetést nyújtott be 2026-ra a kormány, ami jól szolgálja a családtámogatást, a gazdasági fejlődést és a nyugdíjasok megbecsülését is - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón, bejelentetve, hogy a háztartási cikkekre is bevezetik az árrésszabályozást.

Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány megállapította, hogy az élelmiszerekre kivetett árrésszabályozás bevált, ezért a háztartási cikkekre is bevezetik: 30 kategóriában több mint ezer termékre határoznak meg 15 százalékos árrésmaximumot.

Elmondta azt is, hogy a kormány benyújtotta a 2026-os költségvetés tervezetét. Kiemelte: ez a költségvetés azon alapul, hogy nem Ukrajnára fordítjuk a rendelkezésre álló forrásainkat, hanem a magyar családok támogatására, ezért a 2026-os költségvetésben családpolitikai célokra 4800 milliárd forint áll rendelkezésre, a rezsivédelemre pedig több mint 800 milliárd forint.

Hangsúlyozta: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy a 2 és 3 gyermekes anyák szja-mentességére 320 milliárd forintot fordítanak, a január 1-jével két ütemben megduplázott adókedvezményre pedig 290 milliárd forintot.

A legnagyobb tétel a költségvetésben továbbra is nyugdíjkiadás, ez tartalmazza a jövőre tervezett nyugdíjprémiumot, a 13. havi nyugdíjat és a nyugdíjemelést. A minimálbér-emeléshez szükséges források, a 6 havi fegyverpénz és az iparűzésiadó-növekmény mellett gazdaságfejlesztésre 5500 milliárd forint áll rendelkezésre - közölte a miniszter.

(MTI)

