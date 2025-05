Anyaország, Sport :: 2025. május 9. 08:46 ::

Orbán leszavazta, most támogatja: jöhet a magyar kvóta a fociban a Mi Hazánk javaslata nyomán

Orbán Viktor korábban leszavazta, de most élére állva az MLSZ is támogatja az 50%-os magyar kvótát célzó Mi Hazánk-javaslatot, vagy legalább egy lépést felé a labdarúgó csapatoknál, így foci válogatottunk színvonala is emelkedhet a nagyobb merítési és több gyakorlási lehetőség miatt.