Az első osztályban a magyar labdarúgók pályán töltött átlagos ideje stabilan 60 százalék körül alakult – írják a közzétett dokumentumban . Azt azonban az MLSZ is megjegyzi, hogy ebben a mutatóban elég nagy a szórás, hiszen van olyan klub, amelyik csak magyar labdarúgókat alkalmaz (Paks, Kecskemét), ugyanakkor két-három sportszervezetben alig találni hazai játékost.

A klubok a fiatal játékosok tudatos nevelése és értékesítése helyett inkább külföldről vesznek játékosokat – állapítja meg az MLSZ a szomorú valóságot. Ezt megfejelik azzal a ténnyel, miszerint a fiatal labdarúgók külföldre történő értékesítésében a játékosok számát és összértékét tekintve is messze az utolsók vagyunk a régióban. A szövetség ezt a helyzetet úgy javítaná, hogy az NB I-es kluboknak nyújtott pénzügyi támogatás jelentős részét ahhoz köti, hogy átlagban egy mérkőzésen öt magyar labdarúgó legyen végig a pályán, és ebből egy fő U21-es játékos legyen. Ez egyébként nagyjából egybecseng a Mi Hazánk javaslatával , mely 50 százalékos magyar kvótát írna elő a hazai első osztályban. Kérdés lehet persze, hogy ez mennyire motivál majd olyan klubokat a cselekvési terv végrehajtására, melyek kevésbé vannak gazdaságilag kitéve a központi támogatásoknak. A másodosztályban továbbra is csak magyar labdarúgók játszhatnak majd, két U20-as korosztályú labdarúgó kötelező szerepeltetésével. Emellett az utánpótlásképzést is átalakítják majd, kevesebb központ lesz a tehetségek koncentrálása és a minőségi munkavégzés biztosítása érdekében.