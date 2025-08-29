Anyaország, Gazdaság :: 2025. augusztus 29. 18:28 ::

Nem sokat változott pénteken a forint árfolyama

Kevéssé változott pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet gyengüléssel, a hónapot erősödéssel fejezte be.

Az eurót délután hat órakor 396,55 forinton jegyezték a kora reggeli 396,73 forint után. A dollár jegyzése 338,94 forintra ment le 340,10 forintról, ami 0,3 százalékos forinterősödés. A svájci frank jegyzése alig változott, 423,87 forinton állt 423,80 forint után.

Péntek délutáni jegyzésén a forint 0,3 százalékkal állt gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 0,5 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,7 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

Augusztus hónapot a forint erősödéssel fejezte be, 0,8 százalékossal az euró, 3,2 százalékossal a dollár és 1,7 százalékossal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 3,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 14,7 százalékkal a dollár és 3,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)