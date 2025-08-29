A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítésével pénteken lezárta a PR-Telecom Zrt. akvizícióját a 4iG Távközlési Holding Zrt. - közöle a vállalat pénteken az MTI-vel.
A tulajdonosváltás a több mint 50 ezer előfizetővel rendelkező PR-Telecom Zrt. szolgáltatásait nem befolyásolja. A távközlési cég 100 százalékos tulajdonrészének megszerzésével a 4iG birtokába került egy 10 vármegye majdnem 200 településére kiterjedő 3800 kilométeres hálózat, ezen belül mintegy 1000 kilométernyi optikai felhordó és 800 kilométernyi optikai lefedő hálózati szakasz - írták.
Az adásvételi szerződést tavaly júliusban kötötték, jóváhagyását a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a közlemény szerint szigorú feltételekhez kötötte. Az akvizíció erősíti a 4iG szerepét a belföldi távközlési szektorban, idő- és forrásigényes hálózatbővítési beruházásokat válthat ki, és lehetővé teszi olyan szolgáltatási csomagok bevezetését, amelyek egyesítik a vezetékes és mobil előfizetéseket - tették hozzá.
