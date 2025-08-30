Anyaország :: 2025. augusztus 30. 20:12 ::

Egy kis sci-fi hétvégére: "diplomás roma fiatalok" formálják az ország jövőjét - "új roma értelmiséget" nevelünk

A cigányság polgárosodása értelmiségi réteg nélkül nincs, és amíg más országokban még mindig a kifogásokat keresik, Magyarország példát mutatott Európának, mert itt "új roma értelmiséget nevelünk", amely egyszerre hű a gyökereihez és erősíti a nemzet közösségét - mondta a társadalmi esélyekért és "roma" kapcsolatokért felelős államtitkár Kaposváron szombaton.

Sztojka Attila a 15. alkalommal megtartott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó ünnepségén hangsúlyozta, hogy a 2011-ben létrejött, a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett a cigány kultúra elmélyítését és keresztény erkölcsi alapozású világnézeti beállítódást segítő, évi mintegy 700 millió forint kormányzati támogatásban részesülő hálózat eredményei önmagukért beszélnek: 9 városban 11 szakkollégium működik, megalakulásuk óta 746 diák szerzett diplomát, húszan doktori fokozatot is elértek, a hallgatók több mint 90 százaléka elhelyezkedik a munkaerőpiacon.



Diplomaosztó után (illusztráció - valószínűleg)

A hálózat indulása a remény és a hit korszakának kezdetét jelentette, remélték, hogy van jogossága, szükségessége, és ma már valósággá vált az a polgárosodási folyamat, amit akkor láttatni akartak - fogalmazott.

Jelezte, minden évben újabb és újabb fiatalok érkeznek a szakkollégiumokba, és a létszámuk is nő, amíg az első évnyitón valamivel több mint 50-en voltak, ma már 300-an vannak.

Ugyan a "roma" szakkollégiumok az esélypolitika társadalmi csúcsintézményei, látni kell az alacsonyabb szinteket is, mert "ott sem állunk rosszul": a felnőtt "roma" lakosság körében a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek aránya 24-ről 13 százalékra csökkent, az érettségizettek aránya a diplomásokéval együtt megduplázódott - mondta el.

Sztojka Attila értékelése szerint ez azt jelenti, hogy "több száz fiatal élete fordult meg, több száz család története íródott át", és ez a magyar kormány, a történelmi egyházak közös munkájának, civilek partnerségének és a képzéseket teljesítő romák kitartásának is az eredménye.

Egyre több diplomás "roma" fiatal formálja az ország jövőjét

Az ösztöndíjak, a tanodahálózat, a roma szakkollégiumok garanciát és támaszt jelentenek a "roma" fiataloknak, az elmúlt 15 év egyik legnagyobb sikere, hogy a "roma értelmiségi réteg" megerősödött és egyre több diplomás "roma" fiatal formálja az ország jövőjét - hangoztatta.

Úgy vélte, 2010 előtt Magyarországon nem volt jó cigánynak lenni, "de nem csak cigánynak, hanem nem cigánynak sem volt jó lenni", mert "a félelem, a kilátástalanság, a szegénység és a munkanélküliség soha nem látott magasságban volt", "de hátat fordítottunk azoknak az időknek".

"Magyarország az értékek bástyája, igenis fontos, hogy az alapértékeinket megőrizzük és azokhoz életünk végéig hűek maradjunk" - hívta fel a figyelmet.

Kiemelte, a következő évek feladata, hogy még több "roma" fiatal jusson el az érettségiig, a diplomáig, és belépjen a munka világába, ezért erősítik a támogatási programokat, építik a roma szakkollégiumokat, megteremtik a jövő értelmiségének hátországát.

Erre van pénz

Meghirdetik idén ősszel a Roma szakkollégiumok utánpótlásának biztosítása című projektet, amely 1,6 milliárd forint európai uniós és hazai támogatási kerettel indul, a már működő "roma" szakkollégiumokban valósul meg, hogy mentorálással, közösségi rendezvényekkel, külföldi tanulmányutakkal, modern eszközökkel segítse a fiatalokat - közölte. Hozzátette, további forrást terveznek biztosítani a szakkollégiumok infrastrukturális fejlesztésére is.

Sztojka Attila azt mondta, a "roma" diplomások szerepe az, hogy láthatóvá tegyék a közösségüknek, "van más életforma, van más életmód". Arra kérte a szakkollégistákat, legyenek példaképek, hidak a társadalomban, "tegyék átjárhatóvá az élethelyzeteket".

A tanévnyitóra egy ökumenikus istentisztelet keretében került sor.

Az eseményen felszólalt Kovács Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Szentandrássy István Egyetemi Roma Szakkollégium igazgatója, aki kitért rá, hogy a "roma" szakkollégiumi mozgalom sokszínű, vannak köztük egyházi és egyetemi fenntartású szakkollégiumok, külön épületben és más kollégiummal együtt működők, a tudományos és a közösségi munkára hangsúlyt helyezők, egy vagy több egyetemről hallgatót fogadók.

Vörös Péter, a MATE kaposvári kampuszának főigazgatója azt közölte, a jogelőd Kaposvári Egyetem több mint 15 éve foglalkozik aktívan tehetséggondozással, a MATE szakkollégiumai közül az egyik legaktívabb a Szentandrássy "roma" szakkollégium.

Kárpáti Tímea (Fidesz-KDNP), Kaposvár alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a somogyi vármegyeszékhely "a becsületes munkára és a tudásra építi a jövőt, romákét és nem romákét közösen". Hozzátette, büszkék rá, hogy törekednek a "romák" és a többi városlakó közötti minél erősebb párbeszédre.

Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány magyarországi irodavezetője azt mondta, az eredményekről beszélni kell, mert azok összehoznak, hidat építenek, amellyel könnyebb a befogadás és az elfogadás.

(MTI nyomán)