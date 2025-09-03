Anyaország :: 2025. szeptember 3. 10:56 ::

Meghalt egy kéthónapos csecsemő a VI. kerületben, kínai apja ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás

Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a rendőrök őrizetbe vették a gyermek apját - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani - olvasható a Police.hu oldalon.

Közölték: az eddigi adatok szerint hétfőn dél körül a kéthónapos csecsemőt a kínai állampolgárságú apa leejtette. A 44 éves férfi elmondása szerint a lánya életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A csecsemő apját előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

(MTI)