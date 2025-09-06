Anyaország :: 2025. szeptember 6. 22:39 ::

Karácsony fővárosi fideszes képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárást

Több fideszes képviselő, valamint a Podmaniczky Mozgalom frakciójának egyik tagja ellen is összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Karácsony Gergely. Ugyanakkor a kormánypárt frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra nincsen köztük – értesült a Magyar Hang. Azt, hogy hasonló lépésre készül a főpolgármester, már a májusi közgyűlésen is bejelentette. A lap kereste Karácsony Gergely stábját az ügyben, akik csak annyit ismertek el, hogy a főpolgármester hat képviselő és három külsős bizottsági tag ellen kezdeményezett eljárást.

A Magyar Hang úgy tudja, mostani beadványában alapvetően két olyan indokot jelölt meg Karácsony Gergely, ami szerinte összeférhetetlenséget eredményez az önkormányzatokról szóló törvény szerint (Mötv.). Az egyik, hogy több politikus nemcsak a Fővárosi Önkormányzat képviselője, de dolgozik az Országgyűlés Hivatalának is, ez viszont érvelése szerint azért megy szembe az Mötv-vel, mert annak egyik paragrafusa szerint „önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (...) nem lehet (...) aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását (...) az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta″. A nevek között ugyanakkor információink szerint nem szerepel Szentkirályi Alexandráé, aki Kocsis Máténak, a nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetőjének ad tanácsokat havi bruttó több mint 1,7 millió forintért.

Úgy tudni, a kérdésben viszont az alábbi képviselők biztosan érintettek a főpolgármester beadványa szerint: Gál József (Podmaniczky Mozgalom), Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz), Radics Béla (Fidesz) és Szepesfalvy Anna (Fidesz). A másik ok az összeférhetetlenségre a főpolgármester szerint, hogy több képviselő, illetve bizottsági tag egyben Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik jelenleg is. Például a BFKH a munkahelye Lehoczki Ádám fideszes képviselőnek is, de ugyancsak ott dolgozik a külsős bizottsági tagok közül a kormánypártoktól Balog Géza és Garaczi Lilla is. Hogy valóban az érintett személyek ellen indult-e eljárás, arra konkrétan rákérdeztünk Karácsony Gergelyéknél, és arra is, hogy igaz-e, hogy Szentkirályi nincs köztük, és ha igaz, miért nem. Válaszul viszont csak annyit írtak: „a főpolgármester hat képviselő és három külsős bizottsági tag ellen kezdeményezett eljárást. Ezt a Pénzügyi és Közbeszerzési bizottság vizsgálja meg 30 napon belül és tesz javaslatot”.

De mi is szerepel pontosan az érintett képviselők vagyonnyilatkozatában?

• Gál Józsefnek a vagyonnyilatkozata szerint az Országgyűlés Hivatala is a munkahelye, így havi bruttó 1,2 millió forintot kap operatív és kommunikációs igazgatói feladatokra

• Gulyás Gergely Kristóf vagyonnyilatkozatából az derült ki, hogy havi bruttó 200 ezer forintért tanácsadó az Országgyűlés Hivatalában

• Radics Béla vagyonnyilatkozata alapján ugyancsak tanácsadó az Országgyűlés Hivatalában havi bruttó 900 ezer forintért

• Szepesfalvy Anna vagyonnyilatkozata mutatja, hogy a Fidesz országgyűlési frakciójánál is alkalmazott havi bruttó 600 ezer forintért

• Garaczi Lilla vagyonnyilatkozata rögzíti, az Országgyűlés Hivatalának alkalmazottja is havi bruttó több mint 1,45 millió forintért

• Lehoczki Ádám vagyonnyilatkozata tartalmazza, hogy a BFKH-nál jelenleg is jogász bruttó 800 ezer forintért

• Balog Géza – aki a budapesti Fidelitas elnöke is – vagyonnyilatkozata szerint referens a BFKH-nál bruttó 650 ezer forintért

Az összeférhetetlenségi eljárást majd az MKKP frakciójában ülő Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által elnökölt Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságnak kell kivizsgálnia. A szabályok szerint a testületnek a következő ülésén kell megvizsgálnia a kérdést, de legkésőbb az eljárás kezdeményezésétől számított 30 napon belül. Az itt született határozatról pedig a Fővárosi Közgyűlésnek kell majd döntenie. Fontos – és információink szerint erre a főpolgármester beadványa is felhívta a figyelmet – hogy az összeférhetetlenséget a képviselők a közgyűlés döntéséig megszüntethetik. Vagyis dönthetnek képviselői mandátumuk vagy további állásuk megtartása között – már ha tényleg összeférhetetlennek ítéli őket a bizottság. Az Mötv. egyik paragrafusa azt is rögzíti: „az önkormányzati képviselő tisztsége az összeférhetetlenséget megállapító határozat meghozatalát követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadták meg. Ha az összeférhetetlenséget a bíróság állapította meg, az önkormányzati képviselő tisztsége a bírósági döntés jogerőre emelkedését követő napon szűnik meg″.

Eddig csak a fideszesek javaslatára indult a mostani önkormányzati ciklusban ilyen eljárás, mégpedig a tiszás Kollár Kinga ellen. A kormánypárti frakció akkori érvelése szerint a Tisza politikusa olyan tevékenységet folytatott, amely alkalmas lehet a közbizalom megingatására. Utóbbi alatt azt értették, hogy Kollár, aki nemcsak a fővárosban, de az EP-ben is képviselő, arról beszélt az európai parlamentben a befagyasztott uniós források kapcsán, hogy a magyarok romló életszínvonala az ellenzéket erősíti. Az eljárást szintén az említett pénzügyi bizottság folytatta le, és nem találták megalapozottnak a Fidesz érvelését, ahogy később a Fővárosi Közgyűlés egészének a döntése sem, tehát Kollár képviselő maradt.