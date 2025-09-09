Anyaország :: 2025. szeptember 9. 10:15 ::

Nem kapott ételt, a Parlament felrobbantásával fenyegetőzött

Külföldi telefonszámról hívta valaki a 112-es segélyhívót szeptember 8-án 17 óra után, és egy férfihang közölte, hogy fel fogja robbantani a Parlamentet. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt indult eljárás.

A német rendszámú autóban ülő hívót az újpesti járőrök félórán belül elfogták, és előállították a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A 37 éves budapesti férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért fenyegetőzött, mert előzőleg hiába kért ételt és italt a segélyhívón, amikor lerobbant az autója.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölte honlapján a rendőrség.