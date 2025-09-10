Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 10. 21:14 ::

Woltos vendégmunkások drogot terjesztenek?

Meglehetősen érdekes videókat kaptunk egyik olvasónktól. A felvételek a napokban készültek éjfél magasságában a II. János Pál pápa téren. Többen azt állítják, hogy bizonyos vendégmunkás ételfutárok drogot terjeszthetnek, és azt a téren lévő – nem éppen bizalomgerjesztő - „késes cigányoknak” adják.

A videón látható vendégmunkást olvasónk arabként azonosította. Érdemes ezt kontextusba helyezni, mert akkor látni, hogy egyre inkább tarthatatlanná válik az, hogy a vendégmunkások semmilyen közbiztonsági kockázatot nem jelentenek...

(Kuruc.info)