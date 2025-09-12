Anyaország :: 2025. szeptember 12. 18:58 ::

Lázár kifakadt: hazug és szemét dolog aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat

Két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben, amikor kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, 5 kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál pénteken reggel, nem sokkal 8 óra után - ismertette a MÁV szóvivője a baleset helyszínén megtartott sajtótájékoztatón. /Frissített, bővített hír./

A tájékoztató idején a helyszínelés még zajlott, és még nem kezdődött meg a műszaki mentés. Az egyik kisiklott kocsi félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról.

Váczi Viktor közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről - idézte fel.



Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

Tájékoztatása szerint a helyszínelést követően a hátsó kocsit hidraulikus emelővel helyezik vissza a sínekre, illetve péntek éjszakára várnak a helyszínre egy 150 tonna teherbírású vasúti darut, ami visszaemeli az árokba futott motorkocsit a pályára.

A szóvivő elmondta: a szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat - amelyen 20 ember utazott - már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt.

Közlése szerint az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra.

Az utasoknak arra kell felkészülni, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat - tette hozzá Váczi Viktor.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az előírások szerint évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. Azok a 40 éves kocsik, amelyek kisiklottak, az elmúlt években estek át felújításon.

A mellékvonalon egyébként munkanapokon óránként közlekednek a vonatok, egyéb napokon pedig kétóránként - mondta Váczi Viktor.

A Mávinform korábban azt közölte, hogy a pótlóbuszok - a közút kialakítása miatt - nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is. A Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.

"Elhamarkodott megfejtésektől" óv a vezérigazgató

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán azt írta, a két sérült munkavállalót a mentők a váci kórházba szállították. A társaság vezetője gyors és teljes felépülést kívánt nekik, az érintett utasoktól pedig bocsánatot kért a történtekért.

Megjegyezte: mindenkit óvna az elhamarkodott ítéletektől és "megfejtésektől". Az ilyen és ehhez hasonló esetek túlnyomó részében ugyanis általában nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együtt állása vezet a balesethez - mondta.

"A további megállapításokhoz részletes vizsgálatra van szükség: a vizsgálat lefolytatását azonnal elrendeltem" - tette hozzá.

A konkrét esettől függetlenül tény: a magyarországi vasúti mellékvonalak mind a gördülőállományukat, mind az infrastruktúrájukat tekintve felújításért, fejlesztésért kiáltanak - közölte Hegyi Zsolt, jelezve: ennek érdekében gyorsították fel járműbeszerzési és pályafelújítási programjaikat.

"Mindent elkövetünk, hogy amint másutt, úgy a 75-ös vonalon is teljes biztonsággal szállhasson mindenki ismét vonatra" - fogalmazott a vezérigazgató.

Lázár: hazug és szemét dolog a baleset kapcsán aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat

Minden részletre kiterjedő, "szigorú és őszinte vizsgálatot" kért a MÁV vezetésétől a Magyarkút megállónál péntek reggel történt vonatbaleset ügyében az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, a balesettel "két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni".

"Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom" - tette hozzá.

Lázár János kiemelte, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

"Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet" - közölte.

(vélhetően Vitézyre gondol - a szerk.) és végképp nem a politikai celebek (és Magyar Péter alábbi, ma valakitől kapott és emgosztott videójára gondol - a szerk.) - fogalmazott. (Az viszont egészen biztos, hogy mint mindig Gyurcsány elmúlt 8 éve, Brüsszel, Soros és Magyar Péter a felelős. Mondjuk, az utóbbi az ő kreatúrájuk, fideszes pökhendiséggel, csak ezt szeretik elfelejteni - a szerk.) Felidézte, hogy számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem a műkedvelő közlekedési szakértőkés végképp nem a politikai celebek- fogalmazott.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra - folytatta a miniszter - számos kihívással küzd, régen - évek óta - megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol pedig még nem lehetett, ott úgynevezett lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás - közölte.

Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az "öröklött pályahibákat", ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat - fűzte hozzá.

"A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból. Ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél" - zárta bejegyzését Lázár János. (Ezek szerint eddig bizonyára igen magas szinten állt a MÁV-val kapcsolatos közbizalom - a szerk.)

Korábban írtuk: Kisiklott a vonat Magyarkútnál

Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél, a balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett - közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan. Azt írták, hogy a helyszínelés és műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác-Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. Az érintett vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között Kisvác érintésével, a pótlóbuszok - a közút kialakítása miatt - nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is - írták.

(MTI)