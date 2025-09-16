Anyaország, Videók :: 2025. szeptember 16. 10:51 ::

Rendőregyenruhát viselt egy biztonsági őr a Nyugatinál - 16 éves fiú buktatta le

Megbilincseltek egy magát rendőrnek kiadó férfit a Nyugati téri metróállomáson. A Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán azt közölte, hogy szeptember 13-án fogták el az álzsarut a valódi rendőrök.

Azt írták, hogy a 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal. A jelvénye körül azonban akadt egy kis bibi: ott ugyanis az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett.

Ez tűnt fel egy rendőri pályára, nevesül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készülő 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a célszemélyt, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel. A kamasznak igaza lett.

A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász-, illetve rendőrszakma felé kacsintgató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek:

– Forgattunk a barátnőmnél – érkezett a válasz. Később a férfi azt mondta, hogy a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után „magán hagyta” jelmezét, és abban szándékozott hazautazni a Békés vármegyei Körösladányba.

Állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta az egyenruhát harmincezer forintért, s azt korábban nem viselte nyilvánosan. Mivel elkobozták tőle, így biztosan nem is fogja a jövőben.

Kiderült, hogy az álzsarut leszólították az aluljáróban, mondván, valaki késsel hadonászik, mire a „Mindjárt jönnek a kollégák” választ adta. A férfi 104 ezer forintos bírságot kapott jogosulatlan címhasználat szabálysértésének elkövetése miatt.

(24 nyomán)