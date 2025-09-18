Összeégett holttestet találtak Balatonfüreden, az áldozat személyazonosságát és halálának körülményeit egyelőre nem tudták tisztázni a hatóságok. Az igazságügyi orvosszakértő szerint az áldozat olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megállapítani sem a nemét, sem az életkorát – írta a Blikk.
A rendőrség közleménye szerint az áldozat kövér testalkatú volt, a súlyát 91-100 kilogramm közé teszik. Ez az egyetlen konkrét információ, amelyet eddig sikerült megállapítani. Jelenleg az sem biztos, hogy baleset, öngyilkosság, esetleg bűncselekmény áll a háttérben.
A balatonfüredi rendőrkapitányság körözést rendelt el az ismeretlen személyazonosságú holttest ügyében.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, vagy felismeri az áldozatot, haladéktalanul jelentkezzen a kapitányságon.
