Több mint százmillió forintot loptak el adathalászok egy zalai cégtől

Több mint 100 millió forintot emeltek le hamis weboldal segítségével adathalászok egy zalaegerszegi vállalkozás számlájáról - közölte a Police.hu oldalon csütörtökön a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írták: az elmúlt napokban egy zalaegerszegi cég kapott hivatalosnak tűnő üzenetet egy bank nevében, amelyben kérték a jelszó megváltoztatását. A link egy, az eredeti weboldalra nagyon hasonlító, de hamis lapra vezetett, ahol a cég ügyintézője által megadott információk azonnal a csalókhoz kerültek.

Az elkövetők villámgyorsan átutaltak több mint 100 millió forintot a vállalkozás számlájáról.

A zalai rendőrök ismételten arra hívták fel a figyelmet, hogy senki ne kattintson szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra, soha ne válaszoljanak olyan SMS-re, e-mailre, amely a PIN-kódot, az online banki jelszót vagy bármilyen más, biztonsági azonosító adatokat kér. Minden esetben ellenőrizzék a weboldalak címét és a feladó e-mail-címét, mert a csalók bankok, közüzemi szolgáltatók, hatóságok nevében is próbálkoznak.

(MTI)