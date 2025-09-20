Anyaország :: 2025. szeptember 20. 14:01 ::

Magyar Péter senkit nem tesz ki annak, hogy vele kelljen versenyeznie

Magyar Péter a Tisza adományosztó kórházjárásának első, budapesti állomásán a Szent János Kórháznál a Telex kérdésére, miszerint Hegyvidéken is dönthetnek majd a Tisza-szimpatizánsok arról, hogy ki legyen a jelölt, vagy ez már eldőlt, hogy ő lesz, azt felelte, hogy

Szívesen megválaszolom ezt a kérdést, és legalább meglesz a headline, és nem azt fogjuk olvasni a Telexen, hogy milyen adományozás zajlott. Nem, itt nem lesz, úgy döntött a párt elnöksége, hogy senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie.

Magyar Péter hozzátette, hogy mind a másik 105 körzetben lesz előválasztás.

(Telex)