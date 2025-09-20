Anyaország :: 2025. szeptember 20. 14:39 ::

A Mi Hazánk lemondásra szólítja fel Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalvezetőjét - több nyomozás is folyik Schadl György kiszolgálója ellen

Több - egyes hírek szerint 5 - feljelentés is történt és több nyomozás is folyamatban van dr. Takács Katalin ellen a végrehajtói kar tevékenysége folyamán. Azonban azzal, hogy a bírósági végrehajtói kar ellen folyamatban lévő végrehajtással kapcsolatban nem képes betartatni a jogszabályokat, álláspontunk szerint abszolút alkalmatlan a Végrehajtói Kar ilyen vezetői pozíciójának a betöltésére - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

Ezzel kapcsolatos aggályainkat, kérdéseinket írásban fogalmaztuk meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének, dr. Nagy Lászlónak.

1. Schadl György számára dr. Takács Katalin hivatalvezető asszony cégátalakítást engedélyezett, melynek keretében az irodáját 10 százalékos tulajdonszerzés mellett egy másik végrehajtó működteti tovább, így továbbra is magas jövedelemhez jut annak ellenére, hogy büntetőeljárás folyik ellene.

Ha az SZMSZ 63. § (1) bekezdése szerint a hivatalvezető az Ön felügyelete alatt látja el a tevékenységét, hogyan történhetett az, hogy a cégátalakítást véghez vitték?

2. A hivatalvezető gyakorlatilag teljhatalmú ura az MBVK-nak, hiszen közvetlenül irányítja az Irodák tevékenységét, gyakorolja a jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részére meghatározott engedélyezési, munkáltatói jogköröket, hatásköröket, dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az SZMSZ kifejezetten hatáskörébe utal, illetve amelyeket saját hatáskörébe von. Kialakítja, működteti és fejleszti a Kar Hivatalának belső kontrollrendszerét, nyilvántartást vezet, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi. Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a Hatóságnak minden egyes lépéssel kapcsolatban felelőssége van, hiszen az SZMSZ szerint a hivatalvezető „kapcsolatot tart a Hatósággal, egyéb állami szervekkel és egyéb szervezetekkel".

Tervezi-e Elnök Úr, hogy a hivatalvezető tevékenységét szorosabb kontroll alá vonja?

3. Jelenleg az MBVK ellen indított végrehajtási eljárásban tapasztalt tétlenség arra enged következtetni, hogy dr. Takács Katalin alkalmatlan a feladata ellátására, hiszen az MBVK-nak kötelessége kifizetni a kétmilliárdos tartozását, amit igyekeznek szabotálni.

Felszólította-e Elnök Úr, hogy jogi és morális kötelezettségének hivatalvezetőként haladéktalanul tegyen eleget és a jogszabályok betartásával teljesítse kötelezettségét?

4. A munkáltatói jogok gyakorlójaként, miért nem hívta még vissza a hivatalvezetőt a sok negatív hír és büntetőeljárás után?

Dr. Takács Katalin nyilvánvalóan nem megfelelően végzi a dolgát, ezért a Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint vissza kell hívni a pozíciójából!