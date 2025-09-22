Anyaország :: 2025. szeptember 22. 13:40 ::

Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál

Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vasárnap 27 és 33 fok között alakultak a csúcsértékek, a maximum-hőmérséklet országos átlagban pedig 30,3 fok volt, ami majdnem 10 fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál.

A bejegyzéshez készített infografika szerint az átlagos eltérés 9,4 fok volt, a legmelegebbet, 32,6 fokot Baján mérték, a legalacsonyabb maximum-hőmérsékletet pedig Jósvafőn, 26,5 fokot.

A HungaroMet tájékoztatása szerint ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig fordul elő, és példaként idézték augusztus 3-át, amikor országos átlagban 30,1 fok volt a napi maximum-hőmérséklet.

Jelezték: hétfőn folytatódik a meleg, és van esély a napi melegrekord megdőlésére is.

(MTI)