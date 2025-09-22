Anyaország :: 2025. szeptember 22. 14:53 ::

Orbán alternatív valósága: "Magyarország a béke és biztonság szigete"

Láthatjuk, mit hozott össze a migráció nyugaton. Számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a bűnözés az egekbe szökött, és gyakoriak a robbantások. Ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete - mondta a miniszterelnök az Országgyűlésben napirend előtt hétfőn.

Orbán Viktor az őszi ülésszak első ülésén tartott beszédében emlékeztetett: a nyáron nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben. Kerestünk hozzá társakat, de még mindig nem vagyunk ehhez elegen. Ezért az Európai Bizottság továbbra is Magyarországra akarja erőltetni a migrációs paktumot - figyelmeztetett.

Kiemelte, a migrációs paktumot a baloldali parlamenti ellenzéki pártok és a Tisza Párt is támogatja, Magyarország kormánya azonban ellenzi, nem fogadja el, és nem is fogja végrehajtani.

Emlékeztetett arra is, hogy Brüsszel pénzügyi szankció alá vonta Magyarországot, amiért nem engedi be a migránsokat.

A Tisza Párt és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését. A kormány szerint ez öngyilkos politika lenne: a migránsokat nem szabad beengedni, a migráció kérdésében nincs helye kísérleteknek, mert ebben az ügyben egyszerűen nem szabad hibázni - jelezte.

"Nyíltan megmondom, nem látok lehetségesnek kompromisszumot az ellenzék és a kormány között ebben a kérdésben. Amíg Magyarországon nemzeti, nem pedig brüsszeli kormány van, addig állni fog a déli kerítés, nem lesz migrációs paktum, így nem lesznek migránsgettók, és nem lesz migránsbűnözés sem" - fogalmazott.

(MTI)