A "politikai erőszak terjedése ellen" nyújtottak be határozati javaslatot

A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága kedden.

A dokumentum felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat, tekintse át a fegyvertartással és fegyverviseléssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat, és szükség esetén szigorítsa azokat.

Az indoklásban arra hivatkoznak, hogy egy nem parlamenti, ellenzéki párt nyílt választói gyűléseire a párt egyik politikusa éles oldalfegyverrel ment el. "Ez példátlan, és teljességgel ellentmond a józan észnek" - fogalmaznak.

A politikai erőszak térnyerésével kapcsolatos külföldi és hazai tendenciákra tekintettel az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a békés közélet és a higgadt politikai párbeszéd fenntartása mellett, elítéli a politikai erőszak és erőszakkeltés minden formáját, és elhatárolódik minden olyan politikai megnyilvánulástól, amely a külföldi erőszakhullám hazai erősödéséhez vezet, beleértve az újságírók bántalmazását és megfélemlítését, a közéleti fórumokon történő törvényellenes fegyverviselést, a közszereplők elleni erőszakra való felbujtást és uszítást mind a fizikai, mind a digitális térben - áll a határozati javaslatban.

(MTI)