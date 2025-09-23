Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 23. 17:28 ::

Nem volt elég a telefon a réti négernek, a bicikli is kellett - és még ekkor sem állt le

Ketten gyalogoltak a szolnoki éjszakában szeptember 21-én. Az egyikük, egy 23 éves férfi többször kérte 30 éves alkalmi ismerősétől, hogy adja át a telefonját, de a másik ezt nem tette meg. Ekkor egy késsel nyomatékosította követelését, ennek hatására a sértett átadta a készüléket.

Mindez nem volt elég, a feloldókódra is szüksége volt. Megkapta, és az idősebb úgy gondolta, továbbáll, ám a gyanúsított a drága biciklijét is magának akarta. Lába közé fogta a bringa első kerekét, mire a tulajdonos elrohant.

A 23 éves férfi nemcsak egy rablást követett el, ugyanezen a napon kora délután egy, a buszon vele utazó férfi mobiltelefonját és pénzét követelte. Azzal fenyegetőzött, hogy ha nem kapja meg, a táskájában lévő késsel – amit nem vett elő – meg fogja szúrni. A sértett próbált felállni az ülésből, azonban a rabló megakadályozta. A sértett ekkor adott neki 2000 forintot, így szállhatott le a buszról.

Néhány órán belül kattant a tettes kezén a bilincs, a rendőrök előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra. Lefoglalták a biciklit és a mobilt is, majd visszaadták a sértettnek. Kétrendbeli rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Elmondta, hogy a 2000 forinton füstölőt vett. A nyomozók őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását - közölte honlapján a rendőrség.