Bilincsben vitték el a BKK jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító cég vezetőit

Bilincsben vitték el a rendőrök szeptember 10-én a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító MasterClean Kft. takarítócég teljes vezetését – írja a Telex nyomán a 24.

A BKK a lap érdeklődésére közölte, hogy egy közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2024-ben szerződtek a MasterClean Tanácsadó Kft.-vel a társaság Rumbach Sebestyén utcai központjának, ügyfélközpontjainak, pénztárainak és további három telephelyének takarítására. A BKK – mint írták – szeptember 11-én, nem hivatalos forrásból, szóban megerősített információk alapján értesült arról, hogy a MasterClean Kft.-nél szeptember 10-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) razziát tartott. A hatóság intézkedése után a cég által nyújtott szolgáltatás és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült – tették hozzá.

A budapesti közlekedési cég ezek után több csatornán keresztül is próbált hivatalos információt szerezni, de hivatalos tájékoztatást nem kapott, és a cégnek e-mailben küldött felszólítások sem értek célba.

Az egyik alkalmazott elmondása szerint a cég beborulása után még egy hétig dolgoztak a BKK-nak teljesen ingyen, de azzal az ígérettel, hogy átveszik őket. Aztán a BKK üzemeltetési vezetője közölte velük, nem veszik át és nem is fizetik ki őket. A BKK hangsúlyozta, hogy a szerződés futamideje alatt az elvégzett munkákra vonatkozó, beérkezett számlákat a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatosan és határidőben kiegyenlítették, a szolgáltató felé nincs tartozásuk. Bíznak abban, hogy a MasterClean Kft. tudja rendezni a dolgozói helyzetét, ugyanakkor ez a BKK hatáskörén kívül esik.

A lap kereste a NAV-ot, hogy tájékoztatást kérjen az ügyről, válasz azonban egyelőre nem érkezett.