2025. szeptember 24. 16:48

A jóindulat jutalma: cigarettát és aprót is adott a cigányoknak, másodpercek múlva megöléssel fenyegették

A Nagykátai Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat két férfival szemben, akik egy vonatra várakozó férfit raboltak ki.

A vádirat szerint 2025 májusában a tápiószelei vasútállomáson várakozott egy férfi, amikor a két vádlott leült mellé. A két férfi cigarettát és némi aprópénzt kért a sértettől, aki jóindulattal adott nekik. Ezt követően pillantották meg az elkövetők a férfi kezén lévő karórát.

Az egyik többszörösen büntetett előéletű vádlott azzal fenyegette meg, hogy ha nem adja oda karóráját és 5000 forintot, akkor megöli őt, leszúrja, mert az sem érdekli, ha börtönbe kerül. Az áldozat félelmében átadta a karóráját az elkövetőknek, akiknek ez sem volt elég. A két férfi a sértett táskájából kivette a benne lévő pénzt, és még a vonatjegyét is elvették, majd az érkező vonattal továbbálltak.

A rablók a zsákmányolt, közel 40 000 forintból élelmiszert és új pszichoaktív anyagot vásároltak. A fenyegetéssel elvett karórát a nyomozás során lefoglalták a vádlottaktól, és a sértettnek visszaadták.

A Nagykátai Járási Ügyészség a két letartóztatásban lévő férfit rablás bűntettével vádolja, és velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Hasonló eset Debrecen belvárosában is

A két férfi fenyegetéssel szerzett pénzt egy gyalogostól, emellett korábbi bántalmazások miatt is bíróság elé állnak.

A vádirat szerint az elkövetők 2025. január 26-án, este, egy debreceni sétálóutcában megállították az ott gyalogló férfit, és pénzt kértek tőle. A járókelő átadott egy 200 forintos érmét, de a vádlottak többet akartak szerezni. Egyikük a férfi mellé lépett, a másik pedig szemből megragadta sértett kabátját, és megfenyegette, ha nem ad több pénzt, megverik. A férfi ekkor a fenyegetés hatására további 200 forintot adott az elkövetőknek, akik ezután hagyták tovább menni. Az értesített rendőrök a vádlottakat elfogták, és a sértettnek visszaadták a pénzét.

Egy héttel korábban a két vádlott ittasan tartózkodott egy autóbuszállomás közelében, ahol egy parkolóban összeszólalkoztak egy férfival, akit emiatt mindketten ököllel fejen ütöttek. A fiatalabb vádlott továbbá 2024 decemberében egy belvárosi utcában ittasan szóváltásba került egy szintén ittas férfival, akit a fején megütött, és miután a földre esett, megrángatta.

A két bántalmazott férfinak nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, de könnyű testi sértés miatt nem kérték a vádlottak megbüntetését, akiknek így garázdaság miatt kell felelniük.

A Debreceni Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfiakkal szemben társtettesként elkövetett rablás bűntette és garázdaság vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. Vádiratában végrehajtandó börtön-, illetve fegyházbüntetés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta - közölték honlapjukon.