Gulyás: fel sem merült, hogy Semjén Zsoltnak bármilyen ilyen jellegű bűncselekményhez köze lett volna

„Fel sem merült, hogy Semjén Zsoltnak bármilyen ilyen jellegű bűncselekményhez köze lett volna” – szögezte le Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről a kormányinfón.

– Hogy lehet elkövetni ott bűncselekményt gyermek sérelmére, ahol nincs is ilyen gyanú? – tette fel a kérdést miniszter, hozzátéve: „Ki az, akinek joga van nem hinni neki, miközben abban az ügyben, amit felhoznak, nincs gyermek sértett?”

Gulyás Gergely leszögezte, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül fel kellene ismerni, hogy átléptek egy olyan határt, amit nem kellene átlépni, mert a lehető legvadabb következményei lesznek.

(Index)